Odborník: V Česku kouří víc dětí než dospělých

12:57 , aktualizováno 12:57

Podle Martina Škapíka ze serveru Nekuřte.cz sahá v České republice po cigaretě více dětí než dospělých. "Podle údajů WHO, Ligy proti Rakovině a jejich porovnání můžeme říci, že v Praze kouří téměř 50 procent dětí ve věku od 12 do 14 let," poznamenal v on-line rozhovoru.