Odborník na výživu Ivan Mach: Pít a večer už nejíst

Dipl. Ing. Ivan Mach, CSc.

Co říká o sobě?

Vystudoval jsem VŠ chemicko-technologickou. V mládí jsem se věnoval kulturistice, a díky tomu jsem se naučil zajímat se nejen o fyzickou stránku, ale i o zdravou výživu. Postupně jsem se transformoval z chemika technologického na chemika spíše potravinářského zaměření. Když jsem začal pracovat v potravinářském průmyslu v tukovém průmyslu a v dalších oborech, tak jsem si rozšiřoval pohled na stravu.

V dnešní době jsem poradce na výživu, který pomáhá klientům (při hubnutí, sportovcům při dosahování jejich cílů). Mým úkolem není radit lidem nemocným. Jsem autorem řady knih o výživě, fitness kuchařek, monografií o doplňcích stravy a přednáším pro trenéry sportovců.



Tak už začni! - stravovací program.

Pro začátek jsme připravili takový obecný rámec, jakým je desatero pitného režimu, základní pravidla při redukci tělesné hmotnosti, základy pro nabírání svalové hmoty.



Pravidla: Hlavní dávku potravin bychom měli přijmout dopoledne, strava má být bohatá na vlákninu, strava nemá být energeticky koncentrovaná.

Pokud se ukáže, že některý jedinec nemůže dodržet tato pravidla (alergie na některé složky), musí poté nastoupit dietolog "s plnou polní", musí vytvořit dietologickou anamnézu (co snáší dobře, špatně), kde mu sestaví speciální jídelníček, který je vytvořen přímo pro něj.



Se soutěžícími se budeme bavit hlavně o výživě, o pitném režimu a o doplňcích stravy, které jsou velmi důležité a velmi podceňované. Strava v dnešní době už zdaleka není komplexní. Budu se je snažit nenásilně orientovat na obecné aspekty výživy (snídat, jíst každé 3 hodiny, sníst 5-6 jídel denně) a na doplňky stravy, které jsou velmi důležité a užitečné.

Příklady doplňkové stravy: vitamíny ( A, C, E, B, Ca, Fe, Se), aminokyseliny, mastné kyseliny



Pít, pít, pít!

Základem pitného režimu je voda, ale i džus je z velké části voda. I když je pitný režim postaven na vodě, tak záleží na formě a množství, v jakém poměru ji budeme přijímat. Lidé, kteří se neobejdou bez jiných přídavků (umělá sladidla, umělá barviva), mají v dnešní nabídce možnost výběru.

Někteří lidé si ráno dají skleničku zakysaného nápoje s bioaktivními kulturami. My jako odborníci se snažíme najít nejvhodnější způsob, jak je nenásilně naučit něčemu zdravému. Velkou roli zde hraje důvěra, pohodlí, víra v odborníky, kteří dokážou pomoci.



Navečer zbytečně nejezte!

Většina nadbytečných kalorií se přijímá navečer. Když si tohle přísně zakážeme, tak to vede k denní redukci kalorií. Když budeme opravdu přijímat potravu po třech hodinách, dáme si po vydatné snídani třeba rajčátko a kostičku sýra, k obědu salát s tuňákem a vaječnými bílky, ke svačině bílý jogurt, a pak si v těch pět hodin dáme lehkou večeři v podobě salátu, těstovin s krůtím masem.

Nejíst po páté hodině by měli jen ti, kteří už nemají v úmyslu vynaložit žádnou energii

Jsme-li po páté hodině rozhodnuti cvičit a při tréninku jsme pracně budovali svalová vlákna, bez jídla je můžeme zase ztratit. Energie se využije na cvičení a pro tvorbu nové svalové hmoty už nic nezbyde.



Dieta? Chce to vůli!

Chce to hlavně velké odhodlání. Dostat se do roviny, ráno si přivstat, jít do posilovny, připravit si salát na druhý den, nebýt závislí na stravování v závodní jídelně nebo v rychlých občerstveních. Na prvním místě je to, abychom si dokázali říct "Proč to vlastně dělám?"

Člověk musí být pevně rozhodnut, že to chce udělat, a ne jen proto, že je to módní trend. Dřít dvě hodiny ve fitnessu a poté si dopřát vynikající večeři, která obsahuje plno tuků, není správný způsob investování peněz a času.