Odborníci se příští rok bojí pandemie chřipky

SPECIÁL: Rok 2006, rok velkých událostí

Nejvážnějším adeptem na vznik pandemie je virus ptačí chřipky, nazvaný pro svou stavbu H5N1.

Ten začal poprvé zabíjet drůbež v Jižní Koreji v roce 2003. O rok později představoval hrozbu v celé jihovýchodní Asii a v roce 2005 se rozšířil do Evropy a Afriky.

V několika desítkách případů se přenesl z nemocné či uhynulé drůbeže na lidského pacienta. Dosud zemřelo méně než sto lidí. Naštěstí se zatím viru nepodařilo získat schopnost přeskakovat z člověka na člověka.

Nejvíce hrozí chřipka Asii

Úmrtnost nakažených virem H5N1 se pohybuje kolem 50 procent. Experti považují za oblast, kde hrozí největší riziko vzniku pandemie, jihovýchodní Asii. Lidé zde žijí v přímém kontaktu s drůbeží i prasaty.

Nový typ chřipky vzniká pravděpodobně tím, že se zkombinují dohromady geny prasečí, ptačí a lidské chřipky. Za "příznivých" podmínek stačí, aby do populace domácích kachen přenesl nový virus třeba divoký pták.

Virus se zadaptuje na kachnách, pak se zřejmě prasata nakazí společně zvířecími a lidskými viry a nová chřipka je na světě. To se stalo v minulém století několikrát, naposledy koncem sedmdesátých let. Je dost možné, že až nový virus chřipky přijde, nebude proti němu mít většina lidí žádné obranné látky.

Do půl roku by mohly být nakaženy miliony obyvatel. Jisté je, že takový virus bude určitě vysoce nakažlivý, ale zda bude i vysoce smrtící, to se dnes neví. Pokud by však lidská těla "získal" pro sebe zmíněný H5N1, bylo by to vážné.

Odborníci vědí, že jednou za několik desítek let pandemie chřipky přichází. "Pamatujete na rok 1997? Tehdy experti připomínali, že už více než sto let nebyla v Praze stoletá povodeň. Většina lidí či úřadů to tehdy vůbec nebrala vážně. A pak povodeň přišla," poznamenává k tomu jeden předních odborníků na infekční nemoci Ladislav Machala.

Ztráty by mohla čekat i světová ekonomika

Kromě ztrát na životech by pandemie měla i ekonomické následky. Světová banka předložila dva scénáře pro případ, že by virus H5N1 zmutoval. Oba předpokládají, že by nemoc zasáhla každého pátého obyvatele zeměkoule. Mírnější počítá s půlročním narušením ekonomiky a ztrátami přes 100 miliard dolarů.

Podle horšího scénáře by pandemie řádila rok a hospodářské ztráty by byly trojnásobné. Obchod by prakticky přestal fungovat, výroba by byla omezena na to nejnutnější. Turistika a služby by byly ochromeny.

Světu mohou hrozit v nadcházejícím roce i další neštěstí: od teroristických útoků po přírodní pohromy. Doufejme, že se předpovědi o příchodu smrtící pandemie nenaplní, stejně jako další chmurná proroctví.