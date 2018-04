Odborníci rozcupovali extrémní diety: Jezte maso, člověk je všežravec

Podle gastroenterologa Pavla Kohouta stačí řídit se selským rozumem, vyhnout se extrémům a jíst pestrou stravu. "Člověk a primáti jsou všežravci. Náš trávicí trakt je uzpůsoben k tomu, abychom maso doplňovali zeleninou, ovocem," poznamenal Kohout.

Je veganství prevencí rakoviny?

Z knihy Čínská studie od dr. Campbella se stal světový bestseller. Tento americký profesor biochemie vyslovil přesvědčení, že civilizační nemoci způsobuje výhradně strava a vegani se jich mohou uchránit.

"Campbell tvrdí, že pokud se člověk zřekne živočišných produktů, tedy tuků a bílkovin, je to nejlepší prevence proti rakovině. I když se Campbell zabývá výživou čtyřicet let a opírá se místy o správné argumenty, ve finále však okatě lže. Ve snaze glorifikovat veganství účelově pozměňuje fakta," popsal gastroenterolog Kohout.

Jezte maso a klidně tučné

Ze zcela opačného soudku je "žhavá novinka" v podobě paleolitické diety (více čtěte zde), která hlásá návrat k potravě jeskynního muže. Ve skutečnosti se v Česku objevila už před čtvrtstoletím. Vychází z logicky znějící teze, že za posledních dvě stě let se výrazně změnily stravovací návyky člověka, jimž se však organismus nestačil geneticky přizpůsobit. Z toho prý pramení opět hrozba civilizačních nemocí.

"Moderní paleo dieta si vzala jen to, co se hodilo. Doporučuje jíst hodně masa bez ohledu na jeho tučnost, z mléka jen tučné sýry. A to je první problém: Je například prokázáno, že často konzumace červeného masa zvyšuje hladinu cholesterolu a také zvyšuje riziko cukrovky," popsal vědecký pracovník pražského IKEM Pavel Suchánek.

Atkinsonem ke štíhlé linii

Také takzvaná Atkinsonova dieta má racionální základ. Její příznivce okouzlil příslib zdraví a zejména štíhlé linie. Při redukci váhy je totiž účinnější než běžná dieta. Jenomže pouze v prvních měsících.

"Základní pravidlo zní drasticky omezit sacharidy, a to na pouhých pět procent. Jejich místo nahrazují tuky a bílkoviny," popsal Jan Piťha, vedoucí laboratoře pro výzkum aterosklerózy IKEM. Připustil ale, že Atkinsonova dieta má svoje místo při léčbě pacientů s epilepsií.