Odborníci radí, jak zhubnout o 10 kilo

Žena na mateřské, 25 let, 170 cm, 78 kg Mladá maminka se stará o tři malé děti - čtyřletého syna a osmiměsíční dvojčata. Vždy byla štíhlá, ale při posledním těhotenství přibrala deset kilogramů. Až dosud s tím byla smířena. Kojila, a tak se v jídle nijak neomezovala. Teď děti odstavila, a tak by ráda svou postavu změnila. Všechny síly jí však zabírá péče o rodinu. Má pocit, že jí pro sebe nezbývá ani chvilka času. Jí, ani neví co a kdy. Každou chvíli dojídá kaši nebo nakousnutý rohlík. Představa, že by si mohla jít někam zacvičit, jí připadá nereálná. Manžel se jí sice snaží pomáhat, ale sám s dětmi zůstávat nechce. Žena si začíná připadat neatraktivní, raději se už ani nedívá do zrcadla. • Co radí osobní trenérka: Doporučuji koupit si domů stacionární kolo. Optimální by bylo jezdit na něm alespoň padesát minut každý den ráno nalačno. Do budoucna, až se žena bude moci uvolnit z domácnosti, může uvažovat o návštěvě fitness centra. Zapojit manžela do péče o děti přece není žádná ostuda. • Co radí obezitoložka: Po dvou těhotenstvích, zvlášť při dvojčatech, je běžné, že má tato žena o několik kilogramů navíc. Doporučila bych rozhodně začít pravidelně a normálně jíst. S malými dětmi je to snadné - tzn. jíst s nimi 5x denně. Ale po dětech zásadně nedojídejte, i když jedna lžička pacholíka láká, ani neochutnávejte při vaření. V rámci celé rodiny je třeba dodržovat zásady správné výživy, ke svačinám ovoce či netučný mléčný výrobek místo tatranky. Nemyslím si, že je v tomto případě nutné zhubnout až o 10 kg. Pokud nadváha vznikla po těhotenství, je největší šance hmotnost zredukovat právě v prvním roce po porodu. • Co radí psycholožka: Péče o půvabný a přitažlivý vzhled by měla být ženami vnímána stejně důležitě jako péče o zdravý vývoj dětí a stabilitu rodiny. Pro spokojené manželství vůbec není špatné, když si žena prosadí pravidelné hlídání dětí manželem a chodí sportovat. Získá úctu okolí, pocit rovnoprávnosti, pěknou postavu a odpočine si od dětí. A to rozhodně stojí za snahu.