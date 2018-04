Odborníci podporují pití mléka ve školách

Kromě bílkovin, tuků a sacharidů obsahuje mléko mnoho minerálních látek - vápník, fosfor, jód, draslík, sodík, zinek či hořčík - a také vitamínů. Nejdůležitější jsou vitaminy skupiny B (především B1, B2, B6 a B12), vitamin A,H a kyselina panthenová. Železo a vitaminy C a D obsahuje mléko pouze ve stopových množstvích.

Milan Bayer z kliniky dětského a dorostového lékařství pražské Všeobecné fakultní nemocnice zdůraznil význam mléka v ochraně proti řídnutí kostí. "Základní prevencí je vedle přiměřeného pohybu jídelníček bohatý na kalcium a vitamín D, které obsahuje právě mléko," zdůraznil.Zdeněk Hoffmann z obecně prospěšné společnosti Laktea, která projekt organizuje, potvrdil, že projektu se účastní zhruba desetina základních škol v ČR. Od zahájení v roce 1996 vypili žáci přes 2,5 miliónu krabiček mléka. Děti kupují jedno balení trvanlivého ochuceného mléka za šest korun, tedy o jednu až tři koruny levněji než v obchodě.Hoffmanna podotkl, že země Evropské unie dávají na podobné projekty v přepočtu na koruny ročně asi 1,6 miliardy, stát dotuje školní mléko v 36 zemích. Projekty ovlivňují celkovou spotřebu mléka, například v Rakousku či Finsku tvoří 12 procent celkové spotřeby, v USA sedm. EU programy školního mléka v členských státech dotuje, a tak lze podle Hoffmanna předpokládat, že i ČR podobnou dotaci získá.Historie programů školního stravování sahá do roku 1853. Důvodem k zavádění těchto programů byl původně hlad a podvýživa dětí. Nejstarší zmínky o mléku jako součásti programů školního stravování se datují do 20. let tohoto století, kdy děti dostávaly ve škole misku polévky a hrníček mléka.