Odbornice: Biopotraviny nejsou dietní strava

Překonat fámy o tom, že "co je zdravé, není dobré", se stále více snaží výrobci i prodejci takzvaných biopotravin. Sortiment produktů maximálně oproštěných od chemie a toxických látek rozšiřují o nabídku, jež se vymyká představám o dietní stravě. Podle specialistů na výživu jim na chuť mnohdy přijdou i lidé, kteří stravu označovanou za zdravou dosud přehlíželi.

"Biopotraviny voní, chutnají a mají přirozený vliv na lidský organismus. Jejich výhoda je v tom, že jsou kontrolovány ve výrobě, zpracování i skladování," říká odbornice na výživu Kateřina Cajthamlová. "Bio znamená život, nikoli dietu," zdůraznila.

Mezi výrobky, které se objevují na trhu se značkou "bio", jsou nejen mléčné potraviny, ovoce a zelenina, ale také zdánlivě nezdravé salámy. Milovníci uzenin si tak mohou dopřát bio uherák nebo bio mortadelu. Od věci ale prý není ani bio čaj nebo bio pepř.

Podle Cajthamlové je v produktech označených značkou "bio" podstatně méně látek, jako jsou zahušťovadla, sladidla, zvýrazňovače chuti nebo barvy. Výrazně nižší je také množství pesticidů, dusičnanů, dusitanů a dalších toxických látek, upozornila.

Předností biopotravin je také výraznější chuť. "Není přebita solí, sladidly, ale je tam znát přirozená chuť potravy. To ocení zejména děti, které mnohdy mají nechutenství a poruchy příjmu potravin," uvedla odbornice.

Spotřebitele mnohdy odrazuje cena, avšak investice se prý vyplatí. "Výrobky ze živočišných zdrojů často odrážejí stav, jak se nakládá se zvířetem.

Běžně vyráběná šunka obsahuje červené skvrny. To jsou většinou hematomy. To znamená, že zvíře bylo týráno, bito, nebo nějakým způsobem trpělo. Ještě za života se mu do masa vylila krev," uvedla Cajthamlová. Zdůraznila, že jednou z podmínek pro výrobu biopotravin je, že výrobce se chová ke zvířatům ohleduplně.

Lidé, kteří na obsah stravy nedbají, dělají podle odbornice chybu. "Problém je v tom, že negativní efekt se projeví až po desítkách let. Nevyplatí se podceňovat chemizaci zemědělství a faktory, které mohou postihnout lidskou populaci," uvedla.

Řídit by se při výběru potravin spotřebitelé měli především chutí. "Je to hodně důležitý faktor. Když spotřebitel porovná složení potravin a jejich chuť, pak sám zjistí, v čem je rozdíl. Někdy je možná drobný, ale může mít velký dopad," míní.