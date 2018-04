Od své partnerky chci v první řadě sex, tvrdí muži

Pokusíte-li se zjistit od partnera, jaký vztah by chtěl mít, je to, jako byste se vydala kutat zlato s jehlou na vyšívání.

Muži nechápou ženskou otevřenost a potřebu, s níž dokážeme do nejmenších detailů rozebírat partnerské problémy. Oni takový sebeobnažovací striptýz nezvládají. Chtějí si ponechat kus oblečení, který jim dovolí něco skrývat.

Snáz do složité mužské duše proniknete přes prověřený okruh známých. U nich zábrany obvykle padají. Sice se vystavujete riziku, že naposlouchané údaje nebudou zcela kompatibilní s originálem, s nímž sdílíte společnou domácnost, ale hrubý obrys mužských představ a očekávání ve vztahu získáte.

Nikdy se tak často jako dnes neskloňovala slova gender, feminismus a rovnoprávnost. Přesto se toho od časů Betty McDonald moc nezměnilo. Seznam ideálních ženských vlastností se s množstvím vypitých sklenek smrskne ke třem prostým požadavkům - obdiv, domácí servis a sex. Ale protože se po většinu života nacházíme ve stavu střízlivém, tak jednoduché to s mužským nazíráním na vztah není. Co by nám tedy muži řekli, kdyby se nestyděli odhalit svá přání?

Chci vtipnou ženu

Jestli máte havraní vlasy stažené do culíku, s účesem koresponduje i barva brýlí, jediným oblečením jsou kostýmky a naposledy jste se usmála při čtení výpisu o stavu svých akcií, tak zajděte k vizážistovi a v půjčovně DVD zůstaňte v oddělení komedií.

Přísloví, že humor je kořením života, ve vztahu platí více než kde jinde. Polovina mužů na své partnerce oceňuje právě smysl pro něj. Žena typu leklé ryby držící citron v ústech žádného nenadchne. Mírná dávka sarkasmu, především ve vztahu k sobě samé, to je to, co muži oceňují. Úsměv, i když jen předstíraný, navíc zlepšuje náladu, zdraví a činí nás více sexy. Prý ho stačí i jen předstírat - zvednout horní ret a vycenit zuby nebo podržet v ústech tužku.



Co na to muž

Měl jsem partnerku, která trávila třikrát v týdnu dvě hodiny ve fitness. Když po jedné delší dovolené nabrala dvě kila, hroutil se jí svět. Moje manželka o "špeku" kolem svého pasu mluví tak, že Jamie Oliver by si s ním poradil na michelinskou hvězdičku. Nebere se tak vážně, dovede se shodit. To se mi na ní líbí.

Chci chytrou ženu

Není třeba umět napsat Einsteinovy rovnice gravitačního pole, ale že Jack Kerouac byl spisovatelem, a ne prvním mužem na Měsíci, se sluší vědět. Pokud jste členkou Mensy a váš partner zůstal před jejími dveřmi, ještě to neznamená, že budete mít špatný vztah. Naopak. Svoji intelektuální převahu mu ovšem nesmíte dávat najevo.

Gender negender, evoluci nezměníme za pár let. Dnešní muži stále potřebují partnerku, která k nim vzhlíží. Přesto jim nevadí žena s kariérou. Ovšem také pod podmínkou, že profesní úspěch a vyšší stav konta neservíruje každý večer na talíř místo teplé večeře.

Co na to muž

Kamarád ze základní školy má učiliště, jeho žena vysokou školu. Nedávno se jim narodilo druhé dítě a jsou spokojení. Nevadí mu, že před mateřskou vydělávala víc peněz, protože ona to nijak nezdůrazňuje. On je rád, že na něm oceňuje spolehlivost a zodpovědnost a dává mu to najevo. Doma neprobírají záludnosti českého právního systému, ale děti a koníčky, které mají oba společné.

Chci starostlivou ženu

Dávno jsou pryč časy, kdy partner jako malý Jarda večer co večer přicházel domů s rozbitým kolenem. Teď už je z něj velký manažer a krvavé rány z pádů vystřídaly šrámy na duši z prohraných pracovních bitev. I ty však potřebují vhodně zvolenou léčbu.

Muž chce partnerku, která mu nahradí chlácholící maminku a v příjemné atmosféře bytu, kterou on sám vytvořit neumí, mu dovolí zapomenout na nelítostný svět za dveřmi. Ošetří utržené rány, pohladí a uspí. Večeři si klidně připraví sám.

Co na to muž

Všichni se navenek tváříme sebejistě, ale samozřejmě jsou chvíle, kdy chceme odhodit tuhle masku. Občas z práce přijdu tak naštvaný, že chci být sám, o ničem se nebavit, maximálně tak něco rozbít, jindy mám potřebu si lehnout na gauč a nechat se od své ženy hladit ve vlasech. Potíž je, že si o to neumím říct. Mužské ego mi to nedovolí. Jak na tom zrovna jsem, to by měla vystihnout ona sama. Po pětiletém vztahu se to přece jenom lepší.

Chci tolerantní ženu

Tolerance by měla být povinným předmětem už od základní školy. Potřebujeme ji všude, v partnerském vztahu znásobenou. Muži chtějí ženu, s níž se nebudou cítit uvězněni, která jim dá volnost a bude tolerovat jejich mnohé zájmy.

Pokud zrovna váš partner patří do té skupiny pánů, kteří usedají před televizi s každým fotbalovým zápasem, vzpomeňte si na to, jak on přehlíží výpisy z banky s minusovou částkou v kolonce Pohledávky celkem. Možná vám k větší míře tolerance pomůže zjištění vědců, že muži při sledování fotbalu zažívají stejně příjemné pocity jako při sexu.

Co na to muž

Volnost a tolerance - to je to, co od své partnerky chci. To, že jedu s kamarády na pánskou jízdu na kola na Moravu, neznamená, že budu nevěrný. Sex? O tom jsme po těch všech ujetých kilometrech a množství vypitého vína schopni tak akorát mluvit. Jenže to jí nikdy nevysvětlím. Odmítám přistoupit na navrhovanou variantu, že pojede se mnou. Já taky nechodím na dýchánky s jejími kamarádkami.

Chci upřímnou ženu

Odpovídáte ano, ve skutečnosti si myslíte ne? Na otázky, kdy partner očekává rozhodné slovo, z vašich úst vychází váhavé nevím, přestože v hlavě máte naprosto jasnou odpověď? Muži nejsou obdařeni schopností číst mezi řádky, proto očekávají přímou a hlavně upřímnou odpověď. Ženské tanečky jim nejdou a ani se je nechtějí učit. Upřímnost je vlastnost, které si na ženách cení jedné z nejvíce.

Co na to muž

Nesnáším, když mi manželka není schopná říct, že se mnou nechce jet ke známým na chatu, místo toho se vymlouvá na bolest hlavy. Když odmítnu jet já k jejím rodičům, řeknu to přímo, a je oheň na střeše. I děti už odmalička učíme, že mají mluvit pravdu, tak proč to neumí ženy? Není na tom nic složitého.

Chci věrnou ženu

Věrnost je schopnost, kterou v partnerském svazku musíte mít. Pokud jí neoplýváte, rozhodně si osvojte kamuflovací a herecké schopnosti do takové míry, že vám Uma Thurman nebude sahat ani ke kotníkům. Muži chtějí věrnou ženu, přestože sami schopnost monogamie nemají v genech. Nevěry se bojí - mohou tím ztratit možnost rozmnožit se. Soužití s nevěrnou ženou znamená hrozbu investice síly i zdroje do výchovy cizího dítěte.

Co na to muž

Když bylo ženě čtyřicet, byla mi nevěrná. Nedivím se, tenkrát jsem nebyl vzor ideálního muže. Odpustil jsem jí, ale kdyby to udělala znovu, už bych odešel. Chlap potřebuje vědět, že jeho žena je opravdu jen jeho.

Chci hezkou ženu

Pozor, nepleťte si se slovem krása. Míry 90-60-90 nepochybně zaujmou většinovou část mužské populace, ale ve vztahu nejsou nezbytné. Spíše než krásu muži oceňují, když je jejich partnerka sympatická, příjemná a milá, než že by vyhrála soutěž Miss World.

Co na to muž

Ideální ženou je prý modrooká blondýnka, ne vyšší než 180 centimetrů a těžší než 60 kilo. Podle těchto měřítek by takovou mohla být Paris Hilton. Já bych takové stvoření doma nesnesl ani minutu.

Chci sex

Průměrný muž ve věku od 19 do 45 let myslí na sex každých 52 vteřin. V každé takové minutě mu nepřijde na mysl pouze stálá partnerka, ale sex chce především s ní. Proto ji také má. Potom už nemusí plýtvat silami na získání její přízně nejrůznějšími pozornostmi ani utrácet za nákladné večeře. Ideální sex nemusí trvat moc dlouho. "Dvě minuty nebo méně je příliš málo, tři až sedm minut je odpovídající doba trvání soulože, v ideálním případě by měla trvat sedm až třináct minut," uvedl vedoucí sexuálních terapeutů Eric Corty z pensylvánské státní univerzity poté, co zkoumali sexuální život patnácti stovek párů.

Co na to muž

Ano, od své partnerky chci v prvé řadě sex, protože to je nejsilnější pud vůbec, dokonce silnější než pud sebezáchovy.

Tolik mužská přání. Co nám tedy ještě chybí k ideálním vztahům? Maličkost - to, aby se muži chovali zase podle těch našich, tedy ženských představ.