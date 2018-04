Od špatných bot mohou bolet nohy i hlava

"Nohy jsou nejvíce namáhanými končetinami. Zatímco naši předkové jim dopřávali mnohem větší pohyb, dnešní nohy znají většinou jen pohodlí auta a kanceláře. Stres, málo pohybu a špatné návyky se staly startérem bolestí hlavy, zad a dolních končetin," řekl podolog a ortoped František Picek, který ordinuje v Praze.

Podobně jako člověk pečuje o obličej nebo ruce, by měl podle Picka pečovat i o své nohy. Pro řadu lidí je podle něj už běžná pedikúra a užívání kosmetických přípravků na nohy. Důležitá je i kvalitní obuv. Pro koho je příliš drahá, měl by alespoň do běžných bot mít individuálně upravené vložky. Boty by měly mít pružnou podešev, zvýšený a pevný opatek, nanejvýš čtyři centimetry vysoký podpatek a přirozený tvar. Módní špičaté či hranaté boty nohy deformují.

Picek varoval, že špatné boty způsobují otlaky, propad kleneb, vbočené palce, kuří oka či zarostlé nehty. Výrazně zdeformované nohy se nevejdou do žádných bot, a ještě navíc velmi bolí.

Problém podle Picka je, že s bolestí nohou se většina lidí obrací na chirurga či ortopeda, přitom komplexní péči najdou jen u podologa. Ten jim vyšetří nožní klenbu a zatížení, anatomii a funkci nohou. Součástí je i vyšetření celé dolní končetiny, včetně svalové analýzy, kdy je pacient vyšetřen vestoje, v chůzi, naboso a v botách.

Podologové mají k dispozici i speciální vyšetření. Při bolestech plosky, prstců či nosných kloubů se osvědčila počítačová pedobarografie. "V praxi to znamená, že sledujeme bodové tlaky na ploše chodidla," vysvětlil Picek.

Analýza ukáže zatížení různých partií chodidla při stoji, došlapu, přenosu váhy i odvíjení chodidla do další pohybové fáze kroku. U pacientů s bolestmi nosných kloubů, jako jsou kotníky, kolena či kyčle, se zase dělá videozáznam chůze a běhu. Lékař tak může vyhodnotit chování kloubů a svalstva v každém okamžiku pohybu a podle toho stanovit léčbu. V případě výrazných deformací je jedinou možností operace.