Od šněrovačky k push-upkám: ňadra krotíme už sto let

Hladké, krajkové, samodržící, s výztuží, vycpávkami, kosticemi, gelové... Podprsenky zmenšovací, nebo naopak zdůrazňující push-upky, sportovní, těhotenské a kojicí, zdravotní pro ženy po operacích, bezešvé, s ramínky průhlednými, vyměnitelnými, i za krk, z různých druhů materiálů, rozličných barev i potisků...

O takové škále dnes běžně dostupného zboží jsme ještě na začátku minulého století mohli v Evropě leda snít. O něco napřed byli, zdá se, Číňané. Před pár lety totiž archeologové v hrobě starém tisíc let údajně našli podprsenku z jemného hedvábí, které nechybějí ramínka ani vycpávky z bavlny. Archeolog Šao Kuo-tchien řekl, že patřila bohaté ženě z období vlády čínské dynastie Liao. Na Starém kontinentě však byla cesta k prsnímu oblečku dost trnitá.

1950. Korzet firmy Triumph z 50. let je z jemné krajky. 1971. Elastické nylonové stahovací body se zdobeným vrškem.

Když pomineme všechny ty primitivní kůže omotané kolem hrudí pravěkých žen, kusy látky pod oděvem starověkých Římanek nebo nedejbože měděnými pláty uvězněná ňadra jejich sousedek z Kréty, hitem tady byly po dlouhá staletí korzety. A co víc, zatímco dnes nosíme podprsenky hlavně za účelem dekolt co nejatraktivněji vytvarovat, v mnoha historických údobích tomu bylo přesně naopak.

Tak se ukaž, beruško

Tu a tam se sice objevil boom bujných vnad vyhnaných do výše, ovšem pak tu byly éry plochých hrudníků. A což teprve v kombinaci s kultem vosího pasu. Ženy se od 14. století nechávaly sešněrovávat tak pevně, že sotva dýchaly, přičemž vlastnit div ne brnění vyztužené vším možným včetně velrybích kostí bylo výsadou bohatých a urozených. Dívky, které si toto trýznivé uvěznění nemohly finančně dovolit, utahovaly své vnady alespoň do živůtků. Korzetová mánie pak vyvrcholila během 19. století. Která ho neměla, mohla se jít klouzat.

A bez horního dílu prádla se neobejdete ani dnes, jen teď světu vládnou podprsenky. Jít bez ní třeba v klasickém tričku mezi lidi je považováno za společenský prohřešek. Její historie je však složitá. Za mezník lze považovat září roku 1895, kdy si Němka Christine Hartová nechala patentovat živůtek tvarující poprsí, čímž prakticky vznikla první podprsenka na světě.

Zlatý věk této části oděvu vypukl někdy po druhé světové válce, kdy bylo vyvinuto dodnes používané elastické vlákno lycra. A kdo jiný by tehdy měl udávat tón než Marilyn Monroe se svými provokativními špičatými košíčky.

Tato torpéda dnes sice obléká nanejvýš doma Madonna z nostalgie po starých časech, ale podprsenková branže kvete dál. Třeba firma Triola dnes nabízí až 80 možných velikostí od nejmenších typů označení AA až po kousky pro kypré slovanské tvary s horním obvodem přes ňadra kolem 138 centimetrů. A to si představte, že ještě před 75 lety byly velikosti košíčků jednotné!

1920. Prádlo z roku 1920 už bylo pečlivě propracované. 1965. Špičaté košíčky a do módy přichází tělová barva.

Nyní tedy najdeme na trhu na každé jednotlivé poprsí přesně ten správný "domeček", ale bohužel ani teď si ho spousta žen neumí vhodně vybrat. Možná jen z nevědomosti nebo ze studu popadne v krámě s rozpaky tu první "šprndu", která jí jen trošku sedí. "Devadesát procent žen nezná svou velikost," konstatuje majitelka známého pražského obchodu Le Chaton Helena Konarovská. Podle její zkušenosti drtivá většina žen svá ňadra podceňuje. Stejně jako pětapadesátiletá zákaznice se zmíněnými "melouny", kterou jsem v proslulém butiku potkala.

O jedno číslo se pletu i já, po dvou dětech mám pocit, že už to není to, co bývalo. "Tak se ukaž, diblíčku," přeměří mě zkušená znalkyně ženských předností letmým pohledem a vzápětí zmizí mezi stovkami krabic, aby po několika sekundách přinesla podprsenku, která mi okamžitě padne jako ulitá a zároveň sedí k mému stylu oblékání. Pověsti o její profesionalitě nelhaly. "Trojky ti zůstaly, neboj, jenom holky musíme trošku nahnat k sobě, aby se neflákaly," rezolutně prohlásí směrem k mému dekoltu.

Jak vybrat správnou podprsenku? K určení velikosti je vypracovaná tabulka, pro niž je zapotřebí znát obvod hrudníku těsně pod prsy a přes prsa v nejširší části. Z tabulky rozdílů získáte údaj o velikosti svého košíčku. A pozor: "Každé kilo na váze zaznamenává i vaše podprsenka," upozorňuje Michaela Barochová z Trioly. Podprsenka by měla být zapnuta na poslední pozici, přičemž zapínání nesmí být do oblouku. Obvodová část musí pevně objímat hrudník, ale netlačit. Po zvolení padnoucího modelu je důležité prsa do košíčku správně umístit. Nakonec je potřeba seřídit ramínka. Pokud se zařezávají, mohly by se objevit bolesti hlavy či páteře. Platí také zásada, že čím větší ňadra žena má, tím širší potřebuje ramínka. Jak k tomu vtipně podotýká Helena Konarovská: "Se špagetovým ramínkem máte ve tři hodiny kozy v kalhotech."

Takhle familiárně jedná Konarovská se všemi zákaznicemi. Servítky si nebere, vždyť prsa máme každá, tak proč z toho dělat vědu. Všem klientkám, s nimiž jde bez skrupulí do kabinky, kde je osobně obléká, bez rozdílu tyká a oslovuje je nejrůznějšími zdrobnělinami jako kulíšku a beruško.

A slovo "kozy" tady lítá v každé větě. Jestli vám to připadá nezvyklé, nebo dokonce vulgární, můžete si to myslet, ale tady to prostě funguje. Hlavně: ona se vyzná a ženy odsud odcházejí nadšené. A díky jejím radám v televizních pořadech za ní jezdí lidé z celé republiky.

Drží prsa i celé tělo

Ne každá máme to štěstí, že nám někdo správně poradí. Třeba by mnoha ženám, které si nechaly operovat prsa kvůli pocitu, že jim příroda nadělila moc málo, nebo naopak příliš mnoho, nakonec stačilo své poprsí jen správně obléci. Ostatně jak už historie dokládá, zakamuflovat či zdůraznit se dá opravdu hodně, jen vědět, jak na to.

Fakt, že většina žen chodí celý život ve špatně zvoleném prádle a nezřídka poddimenzovaném, potvrzuje i Hana Nekolová, která provozuje v pražské Bílé labuti Poradnu správných velikostí podprsenek. "Jsem už tak deformovaná svou profesí, že vidím všude na ulici ženy, které nevědí, že kdyby měly podprsenku o číslo nebo dvě větší, jejich postava by vypadala o tři kila štíhlejší a o pět let mladší," říká. Problém přitom není pouze ve velikosti košíčků, ale i ve špatně zvoleném čísle obvodu hrudníku. Výsledek se pak podepisuje nejen na estetickém dojmu, ale i na našem zdraví.

"Správná podprsenka rozhoduje o správném držení těla," souhlasí Konarovská, která tu myšlenku směrem k zákaznici vyjádří mnohem jadrněji: "Ty nosíš kozy na břiše? To tě musí bolet záda jako svině." Ví, o čem mluví, její bohatou nadílku ve výstřihu si snad ani nedovolím očíslovat.

Byl to právě komplex z nemožnosti sehnat pro sebe vhodné plavky, který ji před patnácti lety přivedl k podnikání v této branži. A to přitom už dávno nejsme v dobách minimálního výběru a těsných korzetů. Tak velká čísla horních dílů nikde neměli a ona se trápila. Když mi tu historku vypráví, poprvé za celou dobu ztiší hlas a na pár vteřin zvážní. Kdo jiný by měl v obchodě se spodním prádlem zvedat sebevědomí teenagerkám i seniorkám než právě ona?

Od oné příhody, kdy bezejmenná prodavačka s drobnými ňadry prohlásila o těch jejích něco ve smyslu "na TO tu fakt nic nemáme", byly na světě vyrobeny miliardy košíčků, kostic a ramínek. Přesto si řada žen s mohutnějším výstřihem i v dnešní době stěžuje, že nabídka v mnoha obchodech končí u trojek. Přitom zájemců o rozměrnější zboží není málo.

"Na nedávné výstavě Styl Kabo v Brně byl zaznamenám největší úspěch s kolekcí XXL a XXXL. Česká žena je mnohdy omezována možností výběru a asijskými velikostmi 36, 38 a maximálně 40," tvrdí jednatel opavského výrobce Mona Classic Bohumil Krejčí.

Zájem o větší čísla potvrzuje i Michaela Barochová z Trioly. "Zatímco před deseti lety byla nejprodávanější podprsenkou s kosticemi velikost B75, nyní jsou na první příčce velikosti C80 a C85 a na druhé D75 a D80." Teď je jen otázka, zda jde o změny ve vývoji populace, či zda si ženy už uvědomily, že nemohou utiskovat své bujné vnady v miniprádélku jako v časech šněrovaček.

Boj o patentové prvenství V trendech se však pořád držíme při zemi a jsme dost nudní. Největší zájem je už léta o hladké podprsenky a ani v otázce barev nejsme vyznavači extravagantních úletů. Ačkoliv před Vánocemi frčí společně s černou také třeba červená a občas se dámy (nebo jejich partneři?) utrhnou na vlně leopardích vzorů, celoročním trendem napříč generacemi zůstává bílá a černá klasika. Případně odstíny smetanové či šampaňské. "Bod plus má ode mě každá žena, která najde v šatníku alespoň jednu podprsenku barevnou nebo třeba kytičkovanou," říká Konarovská.

Jaký typ a barvu by si asi dnes vybrala Američanka Mary Phelps Jacobová, žena, která 3. listopadu 1914 přihlásila na patentovém úřadě svou Backless Brassiere? To se dnes můžeme jen domnívat. Podle otřepané historky vznikl její "vynález" těsně před odchodem na ples, když si místo tehdy povinného korzetu oblékla pod šaty dva narychlo spíchnuté kapesníčky se stuhou.

Connecticutská korzetárna Warner Brothers, která její nápad koupila za 1 500 dolarů, pak na něm v průběhu následujících let vydělala desettisíckrát více, a to i díky americké vládě, která tehdy vyzvala něžné pohlaví k odložení korzetů, čímž bylo ušetřeno 28 tisíc tun kovu pro válečné účely.

O Maryino prvenství se však vedou spory. Termín "brassiere" sice jako první patentovala, v evropských módních plátcích se však objevoval už o pár let dříve a ve Francii tou dobou i díky podprsenkám vesele prosperoval známý návrhář Paul Poiret. Navíc s hlášením patentů alternativ k sešněrovaným kazajkám se mohla řada lidí z několika zemí přetrhnout už koncem 19. století.

Pionýrem se stal roku 1863 Američan Luman Chapman, který stvořil lehce legrační hrudní obleček s vypouklou částí v oblasti prsou. O více než 25 let později pak s inovací v podobě dvoudílného prádla přišla Francouzka Herminie Cadolleová. Američanka českého jména Marie Tuceková zase úřadům přihlásila prsní podporu se dvěma látkovými kapsami, zapínáním na háček a ramínky a v závěsu za ní ohlásila svůj objev Němka Hartová, o níž už byla řeč. Takže pak se v tom vyznejte. A čert ví, jestli u nás v té době nepodal nějaký podprsenkový patent třeba i Jára Cimrman.

Od šněrovačky k push-upkám Nejprve začaly ženy oblékat korzety, aby stáhly pas do vosích rozměrů. Ke zdůraznění prsou došlo až v roce 1863 s vynálezem L. L. Chapmana, který je opatřil vydutou částí a ramínky. Od konce 19. století začaly některé prsní podpěry napodobovat tvar dnešní podprsenky, kterou dvacáté století propracovalo k dokonalosti. V 50. letech ji zašpičatilo do tvaru raket, v 70. letech tvarům kralovaly malé košíčky, 80. léta přinesla trend sportovních podprsenek, 90. léta uvedla na trh push-up systém. A dnes? Tvarů a materiálů je nepřeberně, a tak je nejdůležitější, aby podprsenka přesně seděla.