Od sexu po nakupování: denní režim podle biorytmů

Z každého dne získejte maximum



Zoufalýma očima přejíždíte stránky v diáři. Z jednotlivých dnů na váš křičí několik červených vykřičníků a každý z nich značí (stále nesplněnou) povinnost. Pomocí šipek se je snažíte přesouvat na další měsíce v naději, že se jim později úspěšně vyhnete.

Naplánovat si den tak, abyste zvládla práci, rodinu, samu sebe a ještě se přitom dobře bavila, je podle vašeho diáře naprostá utopie. Stal se diář pánem vašeho života? Je vašim svědomím, pamětí či snad osudem, který nedává šanci žádným náhodám? Čtete svůj diář častěji než pohádky dětem?

Pokud ano, je na čase se osvobodit. Ačkoli vyplňování plánovacích políček má své racionální výhody, existuje efektivnější způsob, jak z každého dne získat maximum. Zapomeňte na alarmující data v kalendáři a zařiďte si svůj život podle mnohem spolehlivějšího harmonogramu. Série studií, které byly provedeny po celém světě, totiž prokázala, že pouze vaše tělo vám správně napoví, co a kdy byste měla dělat.

8 – 9 hodin: ráno smyslnější večera



Zahajte den třešničkou na dortu. Podle britské studie jsou totiž ranní hodiny ideální pro "budování vztahu". Zkuste proto probudit svého partnera příjemnějším způsobem, než je zvonění budíku, a prodlužte mu jeho snění. Jak uvádí doktorka Ilia Karatsoreosová, neuroložka z Rockefellerovy univerzity, "nejlepší chvíle na lásku nastávají těsně po probuzení."

Hladina hormonu oxytocinu, tzv. hormonu lásky, je totiž v tuto brzkou ranní dobu na svém maximu a během dne postupně opadá. Využijte tak rytmu přírody a namísto ranního stresu si dopřejte ještě pár chvil pod peřinou.

9 – 14 hodin: soustřeďte se



Nastartovaly vás ranní radovánky lépe než káva s pořádnou dávkou kofeinu? Výborně. Váš mozek se však již připravuje na vstup do pracovního procesu. Množství stresového hormonu kortizolu, který zatím nashromáždil, je sice velké, ale právě to vám paradoxně pomůže se dobře soustředit. Dopoledne je tak ideální doba, kdy se poprat se složitými úkoly a rychle vyřešit vše, co jste odkládala.

14 – 15 hodin: s obědem nespěchejte



Vaše horlivé tempo, které si ještě pamatujete z postele, nemilosrdně zpomalí obědová pauza. Krev se musí postarat o jídlo v žaludku, a tak na chvíli opustí pohodlí vaší hlavy. Podle výzkumu, který byl proveden na Harvardské univerzitě, je ideální čas na oběd kolem druhé hodiny odpoledne. Když totiž dodržíte nedělní tradici a s obědem skončíte těsně po dvanácté, na zbytek dne vás to vyřadí z provozu. Kde jsou ty časy nenáviděných lehátek ve školce!

15 – 18 hodin: získejte ztracenou energii



Ačkoli nejpříjemnější by bylo nastartovat své tělo stejně jako ráno, budete si muset vystačit se sklenicí vody. Jak radí doktor Sung Lee z michiganské univerzity, odpoledne byste měla hodně pít, protože voda vám pomůže vyhnat krev znovu na potřebná místa.

"Přísun vody zvyšuje vaskulární objem a urychluje cirkulaci krve. Několika doušky tak zajistíte, aby váš mozek začal opět fungovat," tvrdí doktor. Únava však ještě chvíli potrvá, a proto si na odpoledne nenechávejte žádné náročné úkoly. Tato denní doba je ideální pro pořádání pracovních schůzek, neformálních jednání či vyřizování korespondence.

18 – 21 hodin: buďte aktivní



Ještě před večeří se vrhněte na cvičení. Z práce vám v těle zbyl adrenalin a je potřeba ho pořádně vybít (jinak se vám bude špatně spát). Slaďte biorytmus svého těla s rytmem zumby nebo aerobiku. Tím zařídíte, že se z vás odplaví stres společně se spálenými kaloriemi.

Po večeři stále překypujete energií. Podle britské studie je totiž hladina melatoninu, "uspávacího hormonu", ještě před dvacátou hodinou velmi nízká. Protože už nemusíte pracovat, nasměrujte svou nově získanou energii na své nejbližší okolí. Zkuste aktivně strávit pár společných chvil s dětmi či manželem a přidejte tak pár úsměvných polínek do rodinného krbu.

Po 22. hodině: zatáhněte závěsy



Kolem desáté hodiny večer vám již neodbytného společníka dělá hormon melatonin. Hladina serotoninu, který vás udržuje v čilosti, postupně opadá. "Až 80% serotoninu produkuje tělo na základě vystavení se dennímu světlu," říká doktor Rubin Najman, specialista na spánek z arizonské univerzity. Spíš než ideální kulisou erotických dobrodružství je tak tma základním impulsem k nasoukání se do flanelového pyžama.

Mise splněna



Děti spokojeně spí, vy jste si dobře zacvičila a manžel se zase těší na ráno? Mise vašeho těla tak byla úspěšně splněna! Ačkoli biorytmus za vás neumyje nádobí, nenachystá dětem svačinu, ani nesežene dárek k výročí svatby, jeho tiché rady vám pomohou to zvládnout bez stresu a ještě vám k tomu přidají pár hormonů štěstí. Nalaďte se tak na stejnou vlnu se svým tělem a pamatujte, že právě ranní ptáče si nejlépe zaskotačí.