Očkování proti chřipce se opozdí

Právě ti jsou očkováni automaticky a látku jim kupuje stát. "Byla to podpásovka před odchodem. Teď podnikáme všechna opatření, abychom to dohnali," říká nový ministr zdravotnictví Tomáš Julínek.

Rath ke zrušení soutěže na dovoz vakcíny podle svého nástupce neměl důvod. Bývalý ministr se brání tím, že tendr byl pro Českou republiku nevýhodný. "Hlavní hygienik chtěl vakcíny nakupovat předraženě," tvrdí Rath.

Julínek oponuje, že i kdyby tomu tak bylo, Rath by situaci stejně nevyřešil. "Ta povinnost státu zajistit vakcínu pro starší a nemocné občany pořád trvá a bývalý ministr to pouze zkomplikoval," říká Julínek. Kvůli zrušení tendru se opozdí doba, kdy budou lidé z ústavů očkováni.

Epidemie by neměla být silná

"Očekáváme, že očkovat začneme až první listopadový týden. Pokud by nebylo toho zdržení, už bychom tu vakcínu měli a mohli očkování zahájit už v říjnu," říká hlavní hygienik Michael Vít.

Zdraví dotyčných by podle něho ani za těchto podmínek nemělo být ohroženo. "Epidemie chřipky propuká obvykle až ke konci roku. Na podzim se vyskytují spíše nemoci dýchacích cest, proti kterým vakcína nechrání," uklidňuje Vít.

Vakcíny pro ty, kteří mají zájem se nechat naočkovat za své peníze, budou mít v lékárnách od října. Stát jich zajistil stejný počet jako v loňském roce, tedy kolem 700 tisíc.

Pojišťovny očkovací látku proplácejí jen kardiakům, diabetikům, alergikům a lidem s onemocněním ledvin, plic a cév. Nárok na bezplatnou vakcinaci mají i senioři nad 65 let. Jako termín vhodný pro očkování doporučují lékaři říjen a listopad, rozhodně by to mělo být dříve, než epidemie udeří.

Šéf hygieniků Vít uklidňuje, že letos by to nemělo být s chřipkou nijak zvlášť zlé. "Silná epidemie udeří jednou za dva roky. Loni přitom silná byla," konstatuje Vít. A dodává: "Ani okolní státy se neobávají, že by nás čekala výjimečná epidemie."