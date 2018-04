Nastává čas na očkování proti chřipce. Očkovat ano, či ne?

Jedno je v podstatě jisté: tak jako každý rok vypukne někdy uprostřed zimy chřipková epidemie a podlehne jí jeden až dva tisíce lidí.

Koho, kdy a kde očkovat? * očkování proti chřipce není povinné, ale lékaři ho doporučují především zdravotně oslabeným lidem, což jsou zejména chronicky nemocní a senioři, pro které může mít chřipka fatální průběh, někteří lékaři doporučují i očkování dětí do pěti let * očkování se nehodí pro děti do půl roku, těhotné v prvním trimestru a pro lidi alergické na vaječnou bílkovinu (týká se pouze některých vakcín) * ideálně se očkuje v průběhu října nebo listopadu, možné to je i v počátcích epidemie, ale ochrana nastupuje až po dvou týdnech * očkovat se můžete nechat u svého lékaře, v očkovacích centrech nebo pobočkách zdravotních ústavů * vakcína chrání nejvýše jeden rok

Nemoc se sice nejrychleji šíří mezi dětmi, ale nejvíce obětí mívá mezi staršími lidmi, kteří trpí i jinými zdravotními problémy a jejich oslabené srdce například neunese chřipku komplikovanou zánětem plic. Proto patří chronicky nemocní lidé mezi skupiny, jimž lékaři očkování doporučují – stačí jedna injekce, kterou jim navíc hradí zdravotní pojišťovny.

Kdy přesně chřipková epidemie přijde, se zatím říci nedá, typicky se objevuje na konci ledna, málokdy ještě před Vánocemi.

Vakcína obsahuje správné chřipkové kmeny

Nicméně lidé se mohou nejspíše spolehnout na to, že vakcíny je budou chránit právě proti těm virům, které epidemii vyvolají. "Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by někde ve světě cirkulovaly viry odlišné od těch, s nimiž se pracovalo při vývoji vakcín," uvádí lékařka Martina Havlíčková z Národní referenční laboratoře pro chřipku.

Na druhou stranu nikdo nesleduje, zda a kolik z očkovaných pak skutečně chřipkou onemocní – podle lékařky Havlíčkové by to znamenalo, aby očkovaný člověk, u něhož vypuklo nějaké virové onemocnění připomínající chřipku, podstoupil vyšetření, které by to potvrdilo nebo vyloučilo. Plošně se to nesleduje.

Lékař Rastislav Maďar, prezident Fóra infekční, tropické a cestovní medicíny, se snaží lidi přesvědčit o očkování například tím, že poukazuje na ušlý zisk v době nemoci.

"Finanční ztráta rodiny postižené nekomplikovanou chřipkou může být více než deset tisíc korun, které padnou na léky, vitaminy, regulační poplatky, cestovní náklady k lékaři či do lékárny, a především jde o ušlý zisk," vypočítává Maďar.

Kolik očkování stojí? * mnoha lidem, například obyvatelům domů pro seniory nebo chronicky nemocným, vakcínu platí zdravotní pojišťovny * přispět mohou i zaměstnavatelé nebo zdravotní pojišťovny v rámci preventivních balíčků * jinak stojí vakcína zhruba 180 až 280 korun podle výrobce, stačí jedna dávka s výjimkou dětí do šesti let, které potřebují dvě; za aplikaci si lékař nemusí účtovat nic, ale někde stojí stovku až dvě

Pokud má někdo vyšší příjem, bude jeho ztráta přiměřeně vyšší.

Čím více lidí bude očkováno, tím navíc stoupá pravděpodobnost, že epidemie nebude tak silná: podle doporučení Světové zdravotnické organizace by se mělo chránit očkováním třicet procent obyvatel a ve věku nad 65 let až tři čtvrtiny lidí.

Poraďte se s lékařem

Při rozhodování, zda nechat sebe či děti očkovat, se můžete řídit i názorem svého lékaře. Proto je dobré mít takového, jemuž důvěřujete, protože ne všichni vidí tuhle vakcínu stejně. Pokud máte pochybnosti, zkuste oslovit i jiné odborníky, třeba lékaře známých.

Například pražský dětský praktik Tomáš Karhan nepovažuje očkování zdravých dětí za nutné, protože podle něj prodělání chřipky, i když je nepříjemná, v konečném důsledku dětskou imunitu posílí. Také předsedkyně Odborné společnosti dětských lékařů Hana Cabrnochová uvádí, že očkování je přednostně vhodné pro děti, které trpí závažnými chronickými onemocněními dýchacích cest, ledvin, srdce nebo cukrovkou.

"Očkování je možné preventivně nabídnout i zdravým dětem, za nejvhodnější období se považuje doba před výskytem tohoto onemocnění, což bývá zpravidla v podzimních měsících," dodává.

Dnes se běžně očkuje dvěma typy vakcín, které mívají malé vedlejší účinky díky tomu, že je v nich virus naštěpený nebo obsahují pouze některé virové antigeny. Silnější reakce byly po injekcích s inaktivovaným celým virem, ty se proto už běžně nepoužívají.

Necháváte se každý rok očkovat proti chřipce?