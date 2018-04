Očkování je velký podvod, říká bývalý farmaceutický magnát

Kniha "Nežádoucí účinek: Smrt" je plná šokujících tvrzení. Těmi John Virapen nešetřil ani na setkání s českými novináři. Například tvrdil, že virus prasečí chřipky, která loni děsila svět a vyžádala si tisíce obětí, vysadily farmaceutické firmy, aby mohly vydělávat na prodeji vakcín.

"V lednu 2009 jsem byl na jedné akci v Belgii svědkem toho, jak tajemník ministerstva zdravotnictví začal vyjednávat s farmaceutickou společností GlaxoSmithKline o cenách vakcín, přitom epidemie propukla až v květnu. Když jsem se později ptal, jak je to možné, řekl mi, že pandemii očekávali. To by jim nespolklo ani malé dítě, prostě virus v Mexiku uměle vysadili, aby zvýšili své zisky," přesvědčoval Virapen.

Očkování Většina zemí západní Evropy má vakcinaci dobrovolnou, výjimkou je jen Belgie a Francie. Zatímco ovšem tam je povinné očkování jedno, respektive tři, v Česku je rodič povinen nechat naočkovat své dítě proti devíti nemocem. Vyhláška stanovuje i přesný očkovací kalendář, první vakcínu dostávají devítitýdenní kojenci. Nejvyšší správní soud sice loni vynesl zlomový rozsudek, podle kterého nemůže být těm, které vyhlášku neuposlechnou, uložena pokuta, ministerstvo zdravotnictví však chystá novelu zákona, která by měla sankce určit.

Podle předsedy České vakcinologické společnosti Romana Prymuly jde o naprostý nesmysl.

"Pandemie se očekávala několik desítek let a státy se na ni připravovaly, takže mohly dopředu jednat o ceně vakcíny. A vlastní pandemie nepřinesla farmaceutickému průmyslu tak pohádkové zisky, jak si většina myslí, protože důvěra v očkování byla kvůli mírnému průběhu chřipky naopak podkopána a celosvětově pak poklesly i prodeje vakcín, které s chřipkou nesouvisely," vysvětlil Prymula.

Znají vědci lék na HIV?

Podvodné praktiky jsou podle Virapena základním kamenem neustále rostoucích zisků farmaceutického průmyslu.

"Společnost Eli Lilly, jejíž švédskou pobočku jsem řídil, vyvinula lék na depresi Zyprexa, mezi jehož nežádoucí účinky patří obezita, která může vyústit až v cukrovku. A kdo myslíte, že je největším výrobcem inzulinu?" naznačuje, jak to ve světě léků funguje.

Podle něj vědci dokonce znají lék na diabetes nebo na HIV. "Ale kdo by chtěl vyléčit nemoci, které znamenají pro farmaceutický průmysl zlatý důl?"

Pro svá tvrzení prý má důkazy v podobě oficiálních dokumentů. "Ty dokumenty jsou ale jediný důvod, proč jsem ještě živý. Oni vědí, že je mám, a vědí, co v nich je, takže na mě nemůžou," říká. Důkaz ovšem nepředložil.

Tři čtvrtě milionu na lékaře

Podle Virapena vydají farmaceutické firmy ročně přes 35 000 eur (850 000 korun) na jednoho lékaře, aby předepisoval jejich léky. Alespoň 75 procent předních vědců v oblasti medicíny je placeno farmaceutickými firmami, tvrdí napravený korupčník.

"Vím to, protože jsem to sám dělal. Letěl jsem například do Seattlu, v kapse od saka jsem měl balík peněz, kterým jsem uplatil váženého profesora, aby vypustil z protokolů nepříjemné výsledky. Antidepresivum Prozac tak prošlo registrací, i když během klinických zkoušek se ukázalo, že v mnoha případech vyvolává sebevražedné sklony," popisuje.

Vakcinolog Prymula to ovšem pokládá za přestřelené. "Nedělám si iluze, že by farmaceutické firmy nechtěly maximalizovat své zisky, platily kongresy, donedávna rozdávaly různé dárky, financovaly různé studie, nikdy jsem se ale nesetkal s přímými úplatky a falšováním výsledků studií, a to ani tehdy, když jsme zjistili pro farmaceutickou firmu negativní závěry, které ji ekonomicky výrazně poškodily," uvedl Prymula.

Prozření po narození syna

Virapenův obrat ze všeho schopného šéfa pobočky amerického farmaceutického koncernu v člověka, který bojuje proti nadužívání léků a vakcín, prý souvisí s narozením syna.

John Virapen Původem Ind, vyrůstal v Jižní Americe a studoval v Londýně. Medicínu nedokončil, získal doktorát z psychologie. Začínal před čtyřiceti lety jako obchodní zástupce farmaceutických společností, poslední roky byl ředitelem švédské pobočky Eli Lilly & Company, jedné z největších mezinárodních farmaceutických společností. Podílel se na rozvoji agresivních marketingových strategií, které mnohdy zahrnovaly korupci. Dnes o těchto praktikách, které jsou podle něj běžné ve všech farmaceutických společnostech, přednáší po celém světě a napsal o nich knihu Nežádoucí účinek: Smrt.

"Před šesti lety jsem byl požehnán a narodil se nám syn. Když mu bylo asi půl roku, šla s ním žena k lékařce a ta ho chtěla očkovat, už ani nevím, proti čemu. Když to manželka odmítla, lékařka ji vykázala z ordinace s tím, že na jejich klinice se léčí jen očkované děti. To mě rozpálilo. Uvědomil jsem si, že musím udělat něco pro to, aby o zdraví mého dítěte nerozhodovali zkorumpovaní lékaři."

Účinnost očkování podle něj nebyla nikdy potvrzena, naopak mnohé studie ukázaly opak. "Když se necháte očkovat proti chřipce a pak ji nedostanete, stejně nemáte jistotu, že to bylo díky očkování," argumentuje Virapen.

Svá slova dokládá příkladem studie, kterou dělala Světová zdravotnická organizace v 60. letech ve dvou indických distriktech. "Obyvatele jednoho z nich naočkovali proti tuberkulóze, obyvatele druhého nikoli. Když udělali šetření po sedmi a půl letech, ukázalo se, že v té očkované oblasti byl o pětadvacet procent vyšší výskyt tuberkulózy."

Česko jako premiant

Téma očkování budí v poslední době velké vášně i u nás. Česko patří mezi země s nejvyšším počtem povinných očkování. Vzrůstá také počet rodičů, kteří své děti očkovat odmítají a upozorňují na vedlejší účinky vakcín. Mnoho takových přišlo i na Virapenovu pražskou přednášku.

"Vidíte tuhle slečnu? Byla očkována proti obrně a to, jak dopadla, je následkem tohoto očkování," pronesl mladík, který doprovázel dívku na vozíčku. Jiná maminka vyprávěla o tom, jak její dítě po třetí dávce povinné hexavakcíny dostalo křeče, podstoupilo mnoho neurologických vyšetření včetně lumbální punkce a dva roky se zbavovalo tiků.

Podle Virapena jsou největším úskalím vakcín chemické látky, které se do nich přidávají, aby "nakoply" imunitní systém k tvorbě protilátek. Mnohé studie prokázaly nárůst počtu případů autismu v USA po tom, co se začalo očkovat vakcínami obsahujícími rtuť.

"Celosvětově narůstá počet osob, které odmítají očkování, a pan Virapen využívá této módní vlny, přestože o očkování neví prakticky nic," míní Roman Prymula. "Na jeho přednášce jsem nebyl, ale výše zmíněné argumenty působí naprosto absurdně."

Očkovat, neočkovat?

Medicína se podle Johna Virapena dostala do slepé uličky svou orientací na preventivní zásahy.

"Vrcholem absurdity je například očkování proti běžným dětským nemocem, jako jsou neštovice, spalničky nebo zarděnky. Všichni jsme je prodělali, jakmile je někdo měl, máma nás k němu dokonce záměrně vzala na návštěvu. Bralo se to jako prostředek posílení imunity. Očkování proti chřipce už je úplný nesmysl. Náš imunitní systém je jediná věc, která nás může ochránit. Když si jej rozhodíme očkováním, můžeme se dostat do velkých problémů," říká Virapen.

Svého šestiletého syna očkovat nenechal a nelituje. "Je zdravý, nemá žádné problémy. Vlastně má jediný problém: je příliš chytrý."

Sám Virapen má cukrovku a před několika měsíci vysadil inzulin. "Vidíte, že zatím žiju. A když umřu, tak co, aspoň to bylo moje rozhodnutí a ne zlovůle farmaceutického průmyslu."

Nechce prý nikomu brát možnost vakcíny využít, pokud se jako očkovaný bude cítit bezpečněji. Nikdo by k tomu ale nikoho neměl nutit.

"Se zavedením povinného očkování jste ztratili svobodu. O vašem dítěti přece nemůžou rozhodovat politici, ani lékaři. Vezměte zodpovědnost do svých rukou. A jestli za to někdo z vás skončí ve vězení, já se vrátím a rozpoutám tady revoluci," slíbil pražskému publiku.