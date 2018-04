Očkování dětí by mělo být jednodušší a účinnější

To znamená horečky, zarudnutí, svědění a otoky. "Navíc to bude méně bolestivé," říká pediatr Ivan Novák.

Modernější očkování by měla umožnit takzvaná hexavakcína. Ta umí ochránit proti šesti různým nemocem najednou: obrně, černému kašli, tetanu, zarděnkám, žloutence typu B a záškrtu.

Rodiče už dnes mají možnost ji dětem nechat naočkovat, ale musí si ji sami zaplatit. Nejde o maličkost: hexavakcína přijde na 7 až 8 tisíc korun. I proto ji zatím dětem dokáže zaplatit jen 13 procent rodičů. Od příštího roku by však hexavakcína měla být hrazena.

"Ano, bude to dražší o 100 milionů. Teď za očkování platíme 250 milionů korun ročně. Ale je spočítáno, že se tak v Česku zachrání 500 dětských životů ročně. A to stojí za to," říká hlavní hygienik Michael Vít.

Kromě toho, že očkování hexavakcínou bude pro děti znamenat menší zátěž, zbaví se také Česko nálepky země, která jako jedna z posledních používá k ochraně dětí před obrnou živou látku. Tu děti polykají na lžičce.

"Potíž je, že v některých případech dochází ke komplikacím. Hexavakcína však neobsahuje živý virus, je tudíž bezpečnější," říká Roman Prymula z Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně.

V České republice je podle statistik Světové zdravotnické organizace jen pět procent dětí, které nemají povinná očkování. Díky tomu patříme na třetí místo co do bezpečí dětí. Lékaři nyní uvažují i o tom, že by do budoucna děti byly očkované i proti meningokokové infekci. Na tu u nás loni zemřelo dvacet dětí.