Očista zbaví tělo škodlivin, zlepší zažívání a imunitu

Náš organismus je naprogramovaný tak, aby samovolně odbourával škodlivé látky. Detoxikační proces probíhá nepřetržitě, nejrychlejší a nejúčinnější je, když spíme.

Zpracování jedovatých látek, které se nám dostanou do těla zvenčí, i těch, které vznikají tím, jak náš metabolismus pracuje, mají na starosti játra, močový a dýchací systém, střeva a kůže.

Pokud je čisticí systém přetížen, zplodiny se hromadí a zanášejí organismus. Tělo pak musí vynaložit hodně času, aby se s nimi vyrovnalo, a nezbývá mu energie na žádné radosti.

Cítíme se unavení a bez elánu, nehledě na to, že snadno podlehneme běžným infekcím, s nimiž by si náš imunitní systém za normálních okolností poradil raz dva.

V mnoha případech narušuje přirozenou detoxikaci to, co jíme. Nevhodná strava zpomaluje práci přátelských bakterií, které chrání náš zažívací trakt před nepřátelskými mikroorganismy a plísněmi.

Následkem toho se tvoří více jedovatých látek, ty se usazují v těle a zatěžují ho. Detoxikační kúra tedy jasně znamená změnu jídelníčku.

Postěte se

Očistný půst není žádnou vymožeností poslední doby, jeho příznivé účinky zná lidstvo po tisíciletí.

Už staří Egypťané dodržovali odtučňovací a potní kúry, v mnoha kulturách a náboženstvích hraje postní období důležitou roli dodnes - a to nejenom z důvodů duchovních, ale i čistě racionálních.

Krátkodobé omezení jídla podpoří tělo v odbourávání škodlivých látek, dopřeje mu oddech od dalších toxinů, zlepší zažívání, posílí imunitu a dodá potřebnou energii.

Půst však nezaměňujte s hladověním. Jeho podstata spočívá v omezení stravy nebo vynechání určitých potravin, a to na jeden, maximálně tři dny. Existují také dlouhodobé očistné kúry - ty by však měly v každém případě probíhat pod dohledem lékaře.

Dieta ano, ale ne drastická

Pozor na zaryté hladovkáře, kteří tvrdí, že nejlepší je během půstu pít pouze vodu. Už po pouhých třech dnech hladovění by si mohl organismus přepnout metabolickou křivku na šetřící a vše, co bychom poté snědli, by se uložilo do tuků.

Navíc, pokud si budete tělo tímto způsobem týrat opakovaně, můžete si změnit metabolismus nevratně.

Délka a četnost půstu je hodně individuální. Záleží na životním stylu a potřebách každého z nás. Vždy byste se měli řídit především svými pocity. Vždyť co jednomu prospívá, může druhému uškodit.

Jednodenní odlehčovací dny neznamenají pro zdravého člověka prakticky žádné omezení, někdo je drží třeba i každý týden. Třídenní detoxikační kúry jsou vhodné hlavně v období po nadměrné konzumaci jídla.

Bez porady s odborníkem by neměli půst držet lidé s podváhou, s poruchou metabolismu, diabetici a malé děti.

Tekutiny jako základ

Aby se škodliviny z těla dostatečně vyplavovaly, je důležité hodně pít. Nejlepší jsou neperlivé vody, lehké minerálky nebo ovocné čaje. Obecně se doporučuje vypít dva až tři litry tekutin za den.

Pokud běžně pitný režim zanedbáváte, začněte víc pít postupně. Rychlá změna by pro vaše tělo byla spíš vyčerpávající.

Přirozený detoxikační proces podpoříte také pitím bylinkových čajů. Výborné pročišťující účinky má například kopřiva, jitrocel nebo černý bez. Odvary z nich pijte v rámci půstu nebo si naordinujte třítýdenní čajovou kúru, při které budete normálně, ale pokud možno zdravě jíst.

Nepřesáhněte však množství víc než půl litru za den. Nadměrné pití bylinkových čajů vám mohlo přinést víc škody než užitku. Mohou totiž zpomalovat, nebo naopak zrychlovat činnost srdce, zatěžovat játra a ledviny, navíc mají močopudné účinky, takže po dvou či třech litrech denně vám naprosto dehydrují organismus.

Lidé s poruchami ledvin nebo oběhového systému by se o užívání bylinek měli vždy poradit s lékařem. Stejná pravidla jako pro bylinkové čaje platí i pro silné minerální vody.

Když nechcete hladovět

Pokud půst není nic pro vás, toxinů se můžete zbavit i jiným způsobem. Škodlivé látky vám ze střev pomůže vymést vláknina.

Jde o přírodní látku pro naše tělo nestravitelnou, která při procházení střevním traktem absorbuje toxiny a bez vstřebání se s nimi vyloučí ven.

Zároveň na sebe váže vodu a po nabobtnání usnadňuje díky svému objemu průchod střevem - tím zabraňuje zácpě a upravuje vyprazdňování. Musí se však dostatečně zapít. V opačném případě si vezme vodu z organismu.

Bohaté na vlákninu jsou hlavně celozrnné výrobky, neloupané luštěniny, zelí a další zelenina a ovoce. Pro intenzivnější očistu je lepší užívat vlákninu v podobě doplňků stravy.

Samozřejmě ani vláknina není dokonalá - kromě toxinů absorbuje také vitaminy a stopové prvky, proto je nutné zároveň zvýšit příjem i těchto látek. Vhodná je třítýdenní až měsíční kúra, a to dvakrát ročně. Nedoporučuje se lidem s onemocněním střev či slinivky.

Rovnováhu ve střevech vám pomohou nastolit i přípravky s tzv. bifidobakteriemi. Mají hned několik významných plus: obnovují střevní mikroflóru, odstraňují toxiny, brání množení bakterií, upravují činnost střev a přirozeně podporují obranyschopnost organismu.

Pokud jíte pravidelně mléčné výrobky se živou kulturou, stačí vám dvakrát ročně třítýdenní až měsíční kúra. Jen potravinové doplňky nic nezmůžou.

Během pročišťování byste neměli organismus dále zanášet. Omezte konzumaci uzenin a červeného masa, bílého pečiva, sladkostí, nadměrného množství soli, instantních výrobků, kávy, černého čaje, alkoholu a slazených nápojů.

A vnitřní očistu podpořte tou vnější. Hodně se hýbejte a choďte na procházky - čerstvý vzduch čisticí proces vždycky urychlí. Pokud můžete, navštivte saunu. Při pocení se toxiny lépe odplaví, rozproudí se krevní oběh a prokrvené detoxikační orgány pak lépe pracují.