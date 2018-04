Vybrali jste modelku pro Jana Saudka

0:14 , aktualizováno 9. ledna 0:25

Přes Vánoce až do Nového roku jste posílaly své fotografie do soutěže Já očima Jana Saudka. Přišlo bezmála 150 snímků, z nichž fotograf osobně vybral 14 do finále. Tento týden jste hlasováním vybírali modelku, kterou Jan Saudek vyfotí.