Ochutnejte zelí a kapustu s masem a přijdete jim na chuť

- Jsou zdrojem důležitých vitaminů a minerálů, např. C, sk. B, E, D, vápníku, draslíku, a to hlavně v syrovém stavu. Víte, že růžičková kapusta má téměř 3x více vitaminu C než citrony? Při tepelné úpravě zeleniny se vitaminy ztrácejí, proto by měla být co nejkratší.

- Už naši předkové říkali: Brambory a zelé, živobytí celé. Především kysané zelí jim zajišťovalo přísun vitaminů v zimě.

- Obsahují vlákninu, která zlepšuje trávení a váže na sebe cholesterol.

- Je to tuzemská zelenina, lékaři ji doporučují jako pro nás nejvhodnější. Pokud berete ohledy na životní prostředí, kapusta a zelí do obchodů necestují přes půl zeměkoule.