Ochutnejte zdravé sladkosti

Obrácená jahodová omeleta (2898 kJ)

3 vejce

70 g hladké mouky

400 g jablek

mletá skořice

10 g tuku

15 g moučkového cukru

Jablka nakrájíme na tenké plátky, rozložíme je na dno dortové formy silně vymazané tukem a poprášíme skořicí. Z bílků ušleháme sníh, zašleháme cukr, pak žloutky a nakonec vmícháme mouku. Těsto nalijeme na jablka a upečeme v mírně vyhřáté troubě. Omeletu necháme vychladnout, pak vyklopíme rovnou na mísu.

Jablková pěna s piškoty (802 kJ)

150 g jablek

1 čerstvý bíllek

citronová šťáva

10 g moučkového cukru

20 g dětských piškotů

Jablka nakrájíme na kousky, podlijeme dvěma lžícemi vody, přidáme lžíci citronové šťávy a podusíme pod pokličkou, až změknou. Pak je prolisujeme nebo metličkou rozšleháme.

Z bílku ušleháme sníh, zašleháme cukr, potom jablka a ušleháme tuhou pěnu.

Do dvou misek rozdělíme piškoty, na ně urovnáme pěnu a hned podáváme.

Banánky s kávovým krémem (6606 kJ)

(asi 30 ks)

1/4 litru vody

špetka soli

70 g tuku

160 g hrubé mouky

4 vejce

tuk na vymaštění

hrubá mouka na vysypání plechů

krém:

6 dl polotučného mléka

2 balíčky pudinkového prášku s vanilkovou příchutí (80 g)

2 žloutky

instantní káva

umělé sladidlo (místo 10-ti kostek cukru)

V kastrolu uvedeme do varu vodu , sůl a tuk, sejmeme z tepelného zdroje a tenkým praménkem vsypeme za stálého míchání mouku.

Opět za stálého míchání těsto vaříme (odpalujeme) na malém ohni, až se těsto nelepí na stěny a dno nádoby.

Necháme je trochu vychladnout, pak postupně vmícháme vejce, hned stříkáme sáčkem s řezanou kovovou trubičkou banánky na plech, který jsme potřeli tukem a vysypali moukou.

Upečeme je v hodně vyhřáté troubě. Necháme je trochu vychladnout, pak je horizontálně rozkrájíme na půlky a po vychladnutí naplníme krémem a spojíme.

Příprava krému: V části studeného mléka rozmícháme pudinkové prášky a žloutky, vlijeme je do zbývajícího horkého mléka, za stálého míchání uvedeme do varu a vaříme 2 minuty.

Krém osladíme a ochutíme instantní kávaou, vychladíme za občasného zamíchání a před použitím trochu našleháme.

Švestkový salát s jablky (878 kJ)

200 g švestek

100 g jablek

5 g vanilkového cukru

5 g moučkového cukru

2 lžíce citronová šťávy

Švestky a jablka nakrájíme na kostičky, prosypeme vanilkovým a moučkovým cukrem, pokapeme citronovou šťávou a necháme v ledničce chvíli proležet. Pak podáváme.

Malinový kysel (644 kJ)

150 g malin

2 dl vody

10 g škrobové moučky

citronová šťáva

Maliny zalijeme částí vody, osladíme a necháme přejít varem.

Ve zbývající vodě rozmícháme škrobovou moučku, za stálého míchání uvedeme do varu a povaříme minutu. Přidáme maliny a necháme vychladnout.

Kysel prolisujeme, okyselíme citronovou šťávou a vychladíme.

Meruňkové poháry s vanilkovým krémem (1582 kJ s čerstvými meruňkami)

(1840 kJ s kompotovanými meruňkami)200 g čerstvých meruněk bez pecek nebo 50 g kompotovaných meruněk (půlky)

20 g dětských piškotů

krém:

3 dl polotučného mléka

15 g pudinkového prášku s vanilkovou příchutí

10 g cukru

Piškoty rozdělíme do dvou pohárů, poklademe je půlkami meruněk a vše přelijeme vlažným krémem. Necháme je vychladit, pak podáváme.

Příprava krému: V mléce rozmícháme pudinkový prášek, za stálého míchání uvedeme do varu a povaříme dvě minuty. Krém trochu vychladíme, osladíme a použijeme.

Melounové kuličky s citronovým krémem (331 kJ)

1/2 zralého ananasového melounu

2 lžíce zakysané smetany

1 lžíce citronové šťávy

na špičku nože mletého zázvoru

1/4 lžičky mleté skořice

Z poloviny melounu vykrájíme kuličky, zbytek melounové dužiny rozmixujeme.

Do pyré zamícháme zakysanou smetanu, citron, zázvor a skořici.

Melounové kuličky urovnáme na dezertní misku, přelijeme krémem a dáme na 2 hodiny vychladit.

Müsli koláč

100 g müsli

1/4 mléka

80 g másla

150 g práškového cukru

1 malá lžička mleté skořice

4 kávové lžičky kakaa

200 g polohrubé mouky

1 prášek do pečiva

med

Müsli zalijeme horkým mlékem a necháme 30 minut stát. K vychladlému müsli přidáme rozpuštěné máslo, práškový cukr, prášek do pečiva, mletou skořici, med, kakao, polohrubou mouku.

Vše dobře promícháme a vlijeme do dobře vymaštěného a moukou vysypaného plechu.

Po upečení potřeme libovolnou polevou či krémem, případně ozdobíme ovocem či šlehačkou.

Jahodové želé (744 kJ)

300 g jahod

7 g práškové želatiny

10 g cukru

1 bílek

citronová šťáva

Želatinu rozmícháme se třemi lžícemi studené vody a necháme nabobtnat.

Několik jahod oddělíme na ozdobu, ostatní jahody prolisujeme a smícháme s cukrem a s citronovou šťávou.

Želatinu ohřejeme téměř k varu za stálého míchání na malém plaménku a zašleháme do jahodového pyré.

Z bílku ušleháme tuhý sníh, lehce jej vmícháme do připravených jahod a rozdělíme do dvou skleněných pohárů.

Želé necháme vychladit a před podáváním ozdobíme jahodami.