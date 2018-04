Ochutnejte Vánoce a dejte si jitrnici, vánočku nebo adventní menu

Zlínský kraj: Vánoce na dědině

Také letos se pracovníci Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm promění v hospodyňky a hospodáře, Mikuláše a čerty a vydají se v sobotu 10. prosince na vánoční putování dědinou. Ale není to jen tak ledajaká cesta - průvod vás zavede přímo do minulého století. Podívat se můžete do vyhřátých chalup, ve kterých na vás bude čekat nějaké překvapení. Péct se bude Mikulášské pečivo, uvaří se čokoláda a vy si můžete vyzkoušet třeba předení a tkaní.

Praha: Vyšehradský advent

Až do 18. prosince si můžete zpestřit předvánoční radovánky a vydat se stanovat! Opravdu vás nešálí zrak - na pražském Vyšehradě je pro všechny milovníky dobrého jídla připraven vyhřívaný stan plný těch nejlepších pokrmů a nápojů od mistrů kuchařů. Ochutnejte jitrničky, uzenou polévku nebo krkovičku a už neváhejte ani na chviličku.

Jihomoravský kraj: Domácí zabijačka a mladá vína

Kdo se před Vánocemi nepostí, ať si zajde na nefalšovanou domácí zabijačku. V Týnci u Břeclavi se pro vás v sobotu 10. prosince navíc otevře devět sklípků, kde budete moci ochutnat mladá vína od osmnácti vinařů. Smlsnout si samozřejmě můžete na zabijačkových specialitkách, jako je prejt, guláš, škvarky nebo pečené maso. Po téhle hostině ale rozhodně nečekejte na zlaté prasátko.

Jihočeský region: Beránkovy Vánoce

Že beránek patří k Velikonocům a ne k Vánocům? Kdepak, tento beránek je opravdu vánoční. Vychutnejte si pečení cukroví a vánoček, které proběhne v Domě U Beránka v Českých Budějovicích v úterý 20. prosince. Kdo má svaly, může si máknout při zadělávání těsta - péct se totiž bude i obří vánočka.

Praha: Ochutnejte Vánoce

Že nevíte, jak chutnají Vánoce? Přece polévkově, salátově, kaprově a taky sladce. Že jsme na něco zapomněli? Vybrané restaurace, které si pro své hosty připravily výhodná pěti a sedmichodová menu, však určitě na nic nezapomněly. Festival potrvá až do 30. prosince, tak si vyberte menu podle svého gusta a pak už jen ochutnávejte Vánoce. Své místo si rezervujte na stránkách Alakarte.cz. Více ZDE.

Středočeský kraj: Staročeské Vánoce na hradě Červený Újezd

Na tradiční vánoční pokrmy našich babiček ze Slovenska, Moravy i Čech si můžete zajít do hradní Krčmy na Červeném Újezdu o víkendu 17. a 18. prosince, vždy od 11 hodin. Když se navíc půjdete podívat i do hradního muzea, můžete tu vidět mimo jiné i tradiční výrobu božích milostí. V sobotu navíc v Krčmě hraje pro lepší zažívání od 12 do 16 hodin skupina Dei Gratia.

