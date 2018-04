Ochutnejte moučníky, které jsme nabízely na Jarmarku

Povidlové koláčky

(Pavla Matějů)

500 g mouky (napůl hladká a polohrubá)

3 lžíce cukru

2 vrchovaté lžíce majolky

2 dcl oleje

2 žloutky

1 kostka droždí

2 dcl mléka



1. Droždí dáme vykynout do vlažného mléka s trochou cukru.

2. Do mísy nasypeme mouku, přidáme žloutky, cukr, majolku, olej a nakonec vykynutý kvásek.

3. Vymícháme hladké těsto a necháme na teplém místě vykynout, minimálně hodinu.

4. Lžící na pomoučený vál vykrajujeme z těsta malé kousky a děláme placičky. Doprostřed dáme lžičku tužších povidel a zabalíme (jako buchty).

5. Naskládáme na plech, potřeme vajíčkem a posypeme drobenkou. Dáme péct do předehřáté trouby a pečeme na 180 - 200 °C, dokud koláčky nezezlátnou.

Malinový koláč

(Lucie Formáčková)

2 skleničky polohrubé mouky

1 sklenička cukru

1/2 skleničky oleje

1 sklenička kefíru (podmáslí)

1 prášek do pečiva

1 vejce

maliny (nebo jiné ovoce)

máslo na vymazání a strouhaný kokos na vysypání pekáče

1 vanilkový cukr

1. Mouku, cukr, kefír, olej, prášek do pečiva a vejce rozmícháme.

2. Těsto vlijeme do pekáče vymazaného máslem a vysypaného strouhaným kokosem.

3. Poklademe malinami, posypeme vanilkovým cukrem a pečeme přibližně 25 minut na 200 °C.

Makovník

(Petra Barochová)

3 hrnky polohrubé mouky

1 1/2 hrnku cukru krupice

1 vanilkový cukr

1 hrnek mletého máku

1 prášek do pečiva

1 hrnek oleje

2 vejce

1 hrnek mléka

1. Všechny suroviny dáme do mísy a ušleháme.

2. Nalijeme do vymazané a moukou vysypané bábovkové formy.

3. Pečeme asi 45 minut při 180 °C.

4. Po vychladnutí vyklopíme a posypeme moučkovým cukrem.

Hnětynky

(Veronika Veselá)

500 g polohrubé mouky

250 g másla

200 g moučkového cukru

1 vejce

rum/rumová tresť na ovonění

1. Všechny ingredience zpracujeme do tuhého těsta, po částech vyválíme a vykrajujeme pomocí formiček různé tvary.

2. Pečeme na 170 °C, dokud hnětynky nezrůžoví.

3. Po vychladnutí obalíme v moučkovém cukru.

Muffiny s brusinkami

(Johana Barvínková)

250 g hladké mouky

2 vejce

125 g moučkového cukru

6 lžic oleje

2 dcl zakysané smetany

100 g nalámané čokolády

1 menší jablko

hrst sušených brusinek

1 prášek do pečiva



1. Vejce, cukr, olej a smetanu smícháme a přidáme mouku smíchanou s práškem do pečiva.

2. Jablko oloupeme a zbavíme jadřince, nakrájíme na malé kousky (nebo nastrouháme) a vmícháme do těsta.

3. Nakonec přidáme nalámanou hořkou čokoládu a brusinky. Smícháme. Lžící rozdělíme těsto do formy na muffiny, kterou jsme předtím vymazali trochou oleje (můžeme použít i muffinové košíčky). Neplníme až k okraji, protože muffiny při pečení "vyrostou".

4. Pečeme v předehřáté troubě na 180 °C asi 25 minut. Špejlí zkontrolujeme, zda jsou muffiny propečené, případně ještě na pět minut vrátíme do trouby. Necháme lehce vychladnout a vyjmeme z formy. Před servírováním ještě necháme na mřížce dokonale vychladnout.

Olejová bábovka

(Barbora Buřínská)

4 vejce

200 g moučkového cukru

100 g oleje

100 g studené vody

1 prášek do pečiva

300 g polohrubé mouky

kousek másla

strouhanka

1. Žloutky, moučkový cukr, olej a vodu našleháme do pěny.

2. Postupně zamícháme polohrubou mouku s práškem do pečiva a nakonec přidáme sníh z bílků.

3. Do máslem vymazané a strouhankou (nebo např. mletými ořechy, kokosem) vysypané bábovkové formy vlijeme těsto a vložíme do předehřáté trouby. Pečeme asi 30 minut.

TIP: Bábovku můžete vylepšit nasekanými vlašskými ořechy, rozinkami, kandovaným ovocem, kakaem či kokosem.

Perník s jablky

(Monika Hrušová)

2 hrnky polohrubé mouky

1 kypřicí prášek do perníku

1 vanilkový cukr

1 skořicový cukr

1 hrnek cukru krupice

1 nastrouhané jablko

1/2 hrnku kakaa

1 vejce

1 hrnek vody s citronem

1/2 hrnku oleje

marmeláda

čokoládová poleva

1. Nejprve smícháme polohrubou mouku a kypřicí prášek do perníku. Pak přidáváme ostatní suroviny.

2. Vzniklé těsto nalijeme do vymazané, moukou vysypané formy a dáme péct na 180 °C zhruba na 15 minut.

3. Když se bude zdát, že už je perník nahoře hotový, ale uvnitř by ještě nějakou tu chvíli v troubě potřeboval, přikryjeme ho alobalem a vložíme na pár minut znovu do trouby.

4. Po vyjmutí necháme vychladnout, potřeme marmeládou a polijeme čokoládovou polevou.



TIP: Čokoládovou polevu používám buď koupenou, nebo domácí kalorickou bombu: nechte rozpustit 250 g 100% tuku, přidejte 4 lžíce prosátého cukru moučky a 2 lžíce kakaa. Pozor, ať se vám tuk nepřipálí. Polevu nechte trochu vychladnout a polijte s ni upečený perník.