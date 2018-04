Ochutnejte masopustní speciality, po dlouhé zimě vám spraví náladu

Pečená jehněčí kýta

Příprava: 12 hodin + 90 - 120 minut pečení

* 4 stroužky česneku

* 5 lžic medu

* 2 lžíce dijonské

* hořčice

* 1 lžička mletého pepře

* 1 lžička citronové kůry

* 2,5 - 3 kg jehněčí kýty s kostí

* sůl

Porce pro 4 osoby

1. Česnek oloupeme a prolisujeme, promícháme v misce s medem, hořčicí, pepřem a citronovou kůrou.

2. Očištěnou a osušenou jehněčí kýtu potřeme připravenou marinádou, zakryjeme a necháme přes noc marinovat v chladu.

3. Troubu rozehřejeme na 220 °C, kýtu přendáme do pekáče, osolíme, překryjeme volně alobalem a pečeme.

4. Po dvaceti minutách pečení stáhneme teplotu na 180 °C a pečeme ještě 60 - 90 minut.

5. Po dopečení necháme maso deset minut dojít, než je naporcujeme, aby nám nevytekla šťáva.

Huspenina

Příprava: 30 minut + 4 hodiny vaření

* 2 vepřová kolena

* 4 vepřové nožičky

* sůl

* 8 kuliček černého pepře

* 8 kuliček nového koření

* 2 bobkové listy

* mletý pepř

* 1 velká mrkev

* 1/4 celeru

* 1 menší petržel

* 100 ml octa

* 2 sladkokyselé okurky

Porce pro 4 osoby

1. Vepřové koleno i nožičky dobře očistíme a zbavíme chlupů. Vložíme do vroucí vody, krátce povaříme, slijeme a dáme vařit v čerstvé osolené vodě s kořením na dvě až tři hodiny, dokud maso není měkké.

2. Zeleninu očistíme, nakrájíme na kostičky, cibuli oloupeme a nasekáme najemno. Okurky pokrájíme na plátky.

3. Hotová kolena a nožičky vyjmeme z vývaru, vykostíme, maso i kůže nadrobno pokrájíme.

4. Vývar přecedíme, přidáme pokrájenou zeleninu a vaříme doměkka. Ke konci varu přidáme do vývaru cibuli a asi 5 minut povaříme. Dochutíme solí, mletým pepřem, octem. Promícháme s pokrájeným masem a kůžemi, okurkou a nalijeme do studenou vodou vypláchnutého pekáče.

5. Huspeninu necháme v chladu ztuhnout a podáváme s chlebem, nasekanou čerstvou cibulí a octem.

Čočková polévka v chlebu

Příprava: 20 minut + 50 minut vaření

* 4 malé bochníčky chleba

* 1 cibule

* 2 lžíce oleje

* 1 lžička mleté papriky

* 250 g předem namočené čočky

* 1 l zeleninového vývaru

* 3 brambory

* 1 mrkev

* majoránka

* sůl

* hrst zelených fazolek

* 2 nožky klobásy nebo párku

Porce pro 4 osoby

1. Bochníčky chleba seřízneme a vydlabeme střídku. Cibuli oloupeme a nakrájíme na kostičky. V hrnci na oleji orestujeme cibuli, zaprášíme paprikou, promícháme a přidáme slitou a okapanou čočku.

2. Zalijeme vývarem a dolijeme vodou. Vaříme do poloměkka.

3. Brambory a mrkev očistíme, brambory pokrájíme na kostičky, mrkev nahrubo nastrouháme nebo jemně nasekáme.

4. K povařené čočce přisypeme brambory a mrkev, osolíme a dovaříme doměkka. Ke konci varu vložíme do polévky překrájenou uzeninu a fazolky a společně prohřejeme.

5. Polévku dochutíme solí, majoránkou a rozdělíme ji do bochníčků chleba.

Kachna s cibulí a jablky

Příprava: 20 minut + pečení 150 - 180 minut

* 1 kachna (2,5 kg)

* sůl

* 5 menších jablek

* 3 cibule

* 2 lžičky citronové šťávy

* rozmarýn

* 2 lžíce másla

Porce pro 4 osoby

1. Kachnu omyjeme a osušíme. Osolíme a sůl vetřeme i dovnitř kachny. Necháme odležet. Troubu předehřejeme na 200 °C.

2. Cibuli oloupeme, jablka omyjeme, nakrájíme na měsíčky nebo přepůlíme. Promícháme s citronovou šťávou a rozmarýnem.

3. Kachnu naplníme částí cibule a jablek, pomažeme rozpuštěným máslem, položíme na pekáč prsy dolů a zapečeme. Po dvaceti minutách snížíme teplotu na 160 °C, podlijeme vodou, zakryjeme a pečeme další hodinu.

4. Během pečení odebíráme tuk, podléváme vodou a přeléváme výpekem.

5. Po dvou hodinách pečení kachnu odkryjeme, otočíme, do pekáče přidáme zbylá jablka a cibuli a kachnu dopékáme již odkrytou.

Domácí kachní paštika

Příprava: 40 minut + 50 minut pečení

* 150 g špeku

* 1 cibule

* 1 bobkový list

* 700 g kachního masa

* 300 g vepřového masa

* 250 ml smetany

* 2 vejce

* sůl

* pepř

* 1 lžička sušeného tymiánu

Porce pro 4 osoby

1. Troubu předehřejeme na 90 °C. Na kostičky nakrájený špek rozehřejeme na pánvi, přisypeme pokrájenou cibuli a bobkový list, společně orestujeme. Vyjmeme bobkový list.

2. Pokrájené kachní a vepřové maso najemno umeleme. K umletému masu přidáme orestovanou cibuli se špekem a ještě jednou umeleme nebo rozmixujeme.

3. Smetanu promícháme s vejci,ochutíme solí, pepřem a sušeným tymiánem.

4. Masovou hmotu promícháme se smetanou s vejci, naplníme jí formu a pečeme v troubě ve vodní lázni 50 - 60 minut.

5. Po upečení necháme paštiku zchladnout, vršek paštiky pokrytý vrstvou alobalu zatížíme a necháme úplně vychladnout.