Ochrání děti čipy? Teprve milimetrové budou atraktivní, říká biotechnolog

Nejvíc se podle Marka Minárika diskutuje o technologii mikročipu se schopností globálního sledování na principu GPS satelitní navigace nebo GSM lokalizace známé u SIM karet v mobilních telefonech.

"Neznám přesné detaily, ale řekl bych, že to bude desetkrát zmenšený kardiostimulátor. V okamžiku, kdy se dostaneme na úroveň milimetrových rozměrů, bude to patrně velmi atraktivní," myslí si zakladatel a ředitel biotechnologické společnosti Genomac.

Jedním z protiargumentů je psychika dětí s mikročipem. "Názor o negativním vlivu na psychiku je těžko obhajitelný. Nezletilé ditě přeci vůbec nemusí o zařízení vědět a jeho aktivace může být klidně regulována, například podmínkou vyhlášení celostátního pátrání," vyvrací obavy renomovaný biotechnolog.

Dalším z argumentů odpůrců je to, že se případní únosci mohou snažit čip najít a odstranit, což může vést ke zranění nebo dokonce smrti dítěte. I tento argument ale podle Minárika v reále pokulhává. I kdyby únos trval desítky minut, což obvykle netrvá, systém podle něj za tu dobu může být aktivován.

"Představa organizovaných zločinců spěšně přepravujících unesené batole do předem připraveného chirurgického centra je také poněkud absurdní," tvrdí a dodává, že typický únosce je buď zločinec s vidinou výkupného, duševně narušená žena s touhou po dítěti, skupina překupníků či psychicky nebo sexuálně narušený člověk. "A ti nemají takové technologické zázemí k nalezení a odblokování čipu."

Z ankety mezi vámi vyplývá, že většina lidí by své dítě očipovat nenechala. Nicméně asi třetina z vás by souhlasila. K čipování se přiklání také ředitelka nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová. Co vy si myslíte o čipování dětí?

