Obrys podle šablony

Ačkoli rozměry dnešních žen už nikdo šablonou nepřeměřuje, ony samy si leckdy ve svých představách zlatý rám kolem sebe staví. Pronásledovány obrazem vyhublých modelek ho slyší cinkat, kdykoli se spatří v zrcadle. Mnohé z nich pak žádají plastické chirurgy o liposukci neboli odsátí tuku z určitých partií těla. Z 2,1 milionu Američanů, kteří loni podle Americké společnosti estetické plastické chirurgie podstoupili nějakou kosmetickou operaci nebo nechirurgický zásah, jich právě o liposukci požádalo na 177 000.

Rouhání, nebo nutnost?

Názory na odsávání tělesného tuku se liší. Jedni tvrdí, že je to rouhání, neboť do zdravého těla se chirurgicky nemá zasahovat, zvláště když stoprocentní úspěch nelze předem zaručit. Druzí, a nejen filmové hvězdy, jsou přesvědčeni, že vylepšení tělesných tvarů patří dnes k image.

"Liposukce v odůvodněných případech smysl má. Lépe vytvarovaná postava totiž dodá člověku sebevědomí a přispěje k duševní pohodě. Mnohé pacientky si už konečně nemusí kupovat kostým složený ze dvou různých velikostí," vysvětluje Pavel Hlava, primář oddělení plastické kosmetické chirurgie pražské Nemocnice Na Homolce.

Podle něj je liposukce na místě především u žen, protože ukládání tuku na určitých místech, zvláště v partiích stehen a boků, u nich řídí hormony.

"I ta, která se snaží zbavit tukových polštářků na stehnech usilovným cvičením, ubývá rovnoměrně po celém těle, takže se své výrazné disproporce nezbaví," přiznává Věra Šatánková, přednostka Kliniky plastické chirurgie v Praze-Průhonicích.

S nepořízenou odcházejí z ordinací plastických chirurgů klienti, převážně muži, kteří si přejí odsát přebytečný tuk na zakulaceném břiše. To však nemá na svědomí tuk podkožní, ale tuk uložený mezi střevními kličkami, a tak naděje spočívá v něčem zcela jiném - v dietě a pohybu.

Kuličky z kola ven

O tom, zda lékař liposukci doporučí, by měl rozhodnout jednak pacientův celkový zdravotní stav, jednak kvalita jeho kůže. Největší úspěch mívá operace u dívek do pětadvaceti let, jejichž kůže je schopná se novému tvaru těla rychle přizpůsobit. Neznamená to ale, že by dostatečně elastickou kůži nemohla mít žena starší.

"Důležité je také to, zda podkoží tvoří především pevná vrstva tuku, nebo v něm převažuje vazivová tkáň, kde je tuku méně, a tudíž se i špatně odsává," konstatuje primář Hlava.

Odsátí ovšem nevyřeší celulitidu: buňky nabobtnalé tukem totiž už příliš vytáhly kůži, která po zákroku nedokáže svůj objem zmenšit.

Solidní plastický chirurg odmítne leckoho: třeba zájemkyni s postavou manekýny, která si usmyslela, že jí tu či onde trochu tuku přebývá. Nebo lidi silně obézní, protože odsát lze najednou nanejvýš 2000 mililitrů tuku, což většinou žádného tlouštíka nespasí. Jelikož se liposukce provádí v celkové anestezi, neměli by ji podstupovat ani kardiaci či diabetici, zrovna tak jako všichni ti, jimž se špatně hojí rány.

Hrbolatí klienti

Zvěsti o tom, že při liposukci už leckdo i zemřel, sice nejsou výmysl, jedná se však o naprosto výjimečné případy. V odborné literatuře figuruje obvykle jako příčina úmrtí tuková embolie. Proto musí operatér pečlivě sledovat, aby kanylou odsávající tuk nezajel z tukové vrstvy do svalu. V něm jsou totiž velké cévy, a tak hrozí jejich poranění a následné porušení tukových buněk.

Ne všechny liposukce se ovšem vydaří.

"Tukové polštáře na stehnech nebývají vždy symetrické, proto vždycky upozorňuji pacienty, že i po odsátí tuku se tvar jejich stehen může mírně lišit. Někdy je nutné tvary korigovat ještě dalším operativním zásahem," upozorňuje primář Hlava.

Právě na takový "reparát" se chystá i pětadvacetiletá pražská prodavačka Jana K. "Po liposukci se mi na straně jednoho stehna vytvořila tuková boulička. Nové odsátí mi už provedou zadarmo." Ačkoliv musí Jana podstoupit další chirurgický zásah, nelituje, že se pro liposukci rozhodla: "Zkoušela jsem hubnout, ale problematické partie zůstávaly. Odsátí tuku mi tvary vylepšilo, i když přiznávám, že jsem čekala od operace větší efekt."

Nemilým výsledkem liposukce bývá také zvrásněná, hrbolatá kůže, nebo dokonce takzvaný banánový efekt, kdy se pod zadečkem vytvoří další kožnětukový val ve tvaru banánu. V takovém případě chirurg neodhadl, kolik tuku si může dovolit odsát, a přehnal to. Často se to stává těm, které přemlouvají lékaře k tomu, aby jim na zadní ploše stehen odstranil tuku co nejvíc. Zadeček pak ovšem ztratí oporu, poklesne a tlačí na další tukovou tkáň, která tak pod ním vytvoří onen 'banán'.

Doktorka Šatánková vzpomíná i na klientku, která za ní přišla poté, co zákrok absolvovala na jiném pracovišti. Měla na stehnech tmavší skvrny, které budily dojem otlaků. Ve skutečnosti to však byla kůže poškozená zevnitř. Operatér totiž odsál tuku příliš mnoho, neponechal nutnou tukovou vrstvičku těsně pod vazivovou vrstvou kůže a porušil tak její výživu. Ženu tedy čekala další kalvárie: jelikož měla kůži na stehnech trochu volnější, mohla ji lékařka operativně povytáhnout a přebytek odstřihnout. Skvrny na spodních partiích jí však už zůstaly navždy.

Jestliže takové stopy jsou vizitkou mizerné práce chirurga, za případné hrbolky naopak nemůže. Jsou totiž výsledkem špatným přihojením kůže. Ta je k podkoží připoutána vazivovými snopečky. Pokud se jich ale jizva zachytí a zhojí se spolu s nimi, zůstanou tato místa vtažena víc dolů, čímž vznikne nechtěná prohlubeň.



* Strie na kůži mohou zhoršit výsledek liposukce.

Ano. Tyto jizvičky vznikající po nadměrném ztloustnutí a následném zhubnutí značí, že kůže je potrhaná a tedy nedostatečně pružná.

* Místa po odsátí tuku dlouho bolí.

Ne. Pacienti obvykle hovoří o tří- až čtyřdenním pálení ošetřených ploch. Dotyk na nich bolí asi stejně tak, jako když si sáhnete na naražené místo. Modřiny a otok, které jsou normální reakcí na zásah do organismu, brzy mizí.

* Po liposukci stehen se neobejdete bez nošení "bombarďáků".

Ano. Stahující elastické kalhoty s nohavičkami je nutné nosit první měsíc po operaci nepřetržitě a další měsíc alespoň dvanáct hodin denně. Zajišťují správné rozprostření a přihojení uvolněné kůže.

* Odsátá místa se za pár let znovu zakulatí.

Ne. Počet tukových buněk je dán od dětství, a jsou-li odstraněny, nikdy opět nepřibudou. Pokud klienti po liposukci tloustnou, nabývají všude stejně. Dokonce existují případy, kdy odsáté partie zůstávají po nabrání nadměrné hmotnosti i mírně propadlé.

* Tuk se po liposukci přemístí do jiné části těla.

Ne. Poté, co zmizí největší tukové bouličky, si lidé někdy všimnou menších tělesných disproporcí, které dříve nevnímali.