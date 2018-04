Obrňte se proti zimě. Pomůže vám i kosmetika

Pleť potřebuje výživu

Slovo "výživa" si v souvislosti s pletí skloňujte na podzim i v zimě ve všech pádech. Vaše pokožka potřebuje pořádně "nakrmit". Zapomeňte tedy na hydratační krémy, které váš obličej před rozmarným počasím nejen neochrání, ale s prvními mrazíky mohou naopak napáchat škody v podobě červených skvrnek či šupinek.

Lehká séra tedy raději nahraďte výživnou kosmetikou a hutnějšími krémy na mastnější bázi, které pleti dodají pružnost i dostatek ochrany. Stejné je to i s odličovacími přípravky. Jednofázové pěnicí emulze nechte na jaro a sáhněte po mléku a čisticí vitaminové vodě. Dopřát si můžete i něco navíc. Hodně firem nabízí ucelené řady produktů na zimu, kde kromě krémů najdete i olejové kapsle či vyživující masky. Ty zlepší strukturu pleti, vyživí ji do hloubky a zabrání jejímu předčasnému stárnutí. Ovšem jen když je používáte pravidelně nejméně jednou týdně, jinak je to k ničemu.

Stejně tak si nezapomeňte pravidelně přetřít rty balzámem. Alespoň v době, kdy nemáte ústa nalíčená, aby jejich jemná pokožka nezůstala v zimě "nahá" a nepopraskala. Další možností, jak zkrásnět přes zimu, jsou doplňky stravy. Mimo kapslí s vitaminovými "koktejly" jsou vhodné přípravky, které obsahují některou z forem vitaminu A, který pleť zjemňuje a vyhlazuje. Výtečný je i antioxidant vitamin E, jenž chrání před negativními vlivy ovzduší a čistí pleť opravdu do hloubky, a samozřejmě věčný čaroděj zinek!

Rukavice ochrání, ale nestačí

Ruce jsou na tom v zimě asi nejhůř. Hlavně pokud věčně zapomínáte na rukavice. Kůže se mrazem snadno vysuší a může i popraskat. Takže pravidlo krásných rukou zní: nosit rukavice a mazat! Nejlepší je ruce namazat po každém mytí a před cestou ven. Ideální je používat krémy s glycerinem a vitaminy, které pečují o pokožku, dodají jí výživu a ruce krásně zjemní. Stejnou službu prokáže i vazelína, je ovšem mastná a déle se vstřebává. Můžete ji ale využít jako výživný zábal na noc. Ruce pořádně promažte, šup s nimi do bavlněných rukavic a spát. Až se ráno probudíte, možná své ruce ani nepoznáte…

Mráz ničí vlasy

Vlasy v zimě opravdu úpí a zaslouží si víc než jen obvyklý šampon a kondicionér. Vlasové vlákno se vlivem nízkých teplot oslabuje, třepí se a láme. Minimálně jednou měsíčně byste se měla vydat ke kadeřníkovi, kde vám kromě pravidelné péče oživí vlasy speciálním zábalem. Ale ani nejrůznější vlasové masky a bezoplachové kondicionéry s provitaminy B5 a glycerinem pro domácí použití nejsou špatné a aplikovat by se měly alespoň jednou týdně. Těch deset minut navíc za krásné vlasy určitě stojí!

Co se týče rad děděných z generace na generaci, mnohé z nich nefungují a je s podivem, že je ještě neodvál čas. Zapomeňte na vajíčka v pivu a majonézu, které účes slepí a zamastí. Co naopak funguje, jsou bylinky. Vlasy opláchnuté odvarem z kopřiv nebo šalvěje se rozzáří a nebudou se lámat. A když domácí zábal, tak ze zahřátého olivového oleje, který má taktéž blahodárné účinky.

