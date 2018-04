Obrňte se před podzimními plískanicemi: podpořte svůj imunitní systém

Stará dobrá rada – zdravý jídelníček

Nic nového pod sluncem – abychom byli zdraví a odolní proti nákaze, měli bychom v první řadě zdravě jíst. Co to ale znamená? Jde především o to, že zdravá strava nezatěžuje nadměrně naše střeva a naopak dodává našemu tělu látky, potřebné pro vybudování a udržení obranyschopnosti celého organizmu.

Obecně populární tvrzení, že až 90 % naší imunity sídlí právě ve střevech, se totiž zakládá na neoddiskutovatelné skutečnosti, že značné množství cizorodých látek se dostává do těla právě trávicím traktem. Na obranu proti škodlivinám se v kličkách střev vytvářejí tzv. imunoglobuliny. Pokud se ovšem nestravujeme správně, střeva nedokážou dobře vstřebat potřebné látky z potravy a vytvářet potřebné protilátky, organizmus se oslabuje a obranyschopnost proti infekcím se následně snižuje.

Čemu se vyhnout?

Slyšíme to neustále ze všech stran: jezte co nejméně sladkého s obsahem bílého cukru, vybírejte si potraviny, neobsahující chemické konzervanty a úplně se vyhněte rychlému občerstvení a přepálenému tuku. Všechno zmíněné jídlo totiž představuje nadměrnou zátěž pro střeva, která pak svou práci na posilování imunity prostě "nestíhají".

Také alkohol samozřejmě škodí, zde si ale musíme dávat pozor především na kvalitu a množství – občasné dvě deci dobrého vína či sklenka piva nejsou zdraví škodlivé, pokud vám je nezakazuje lékař kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu. Alkoholické nápoje si odepírají i ti, kteří se snaží snížit kalorický příjem.

Snažíte-li se zhubnout, mějte ovšem na paměti zlaté pravidlo: nikdy, a zvláště ne před nástupem sychravého podzimního počasí, netrapte své tělo hlady. Naopak jezte malé porce v pravidelných dávkách, aby hlad nikdy nedostal příležitost. Tak udržíte tělo i jeho obranyschopnost v dobré kondici. V opačném případě by se zvýšilo riziko vzniku alergických reakcí, infekcí a následného onemocnění.

Naložte si na talíř

Přehodnoťte potraviny, které si každý den nakládáte na talíř – většiny se pravděpodobně nebudete muset vzdát, jen je zapotřebí vybrat si nejvyšší dostupnou kvalitu na úkor množství. Zařaďte proto do svého jídelníčku potraviny pokud možno čerstvé, v nejhorším i mražené, nikdy však konzervované.

Brambory jako potenciální alergen vyměňte za rýži, kukuřici či jáhly, klasický pšeničný chléb nahraďte tmavým celozrnným, nejlépe žitným. Vyzkoušejte všemožné druhy zeleniny a obilovin, jistě se mezi nimi najdou takové, které vám budou opravdu chutnat. Z ovoce a zeleniny se pokuste vybrat ty druhy, jež rostou u nás v této sezóně, a které tedy opravdu dozrály na stromě či na poli. Z nich získáme vitamíny a výživné látky ve formě pro nás nejpřirozenější a nejstravitelnější.

Tuky živočišného původu raději konzumujte co nejméně, ty rostlinné jsou totiž zdravější. A hlavně: věnujte jídlu svůj čas a pozornost – jezte vsedě u stolu a hlavně v klidu, tak se vám bude dobře trávit a pravděpodobně se nebudete tolik přejídat jako ve spěchu.

Pomoc z přírody

Protože jsou podzimní nečasy zdravotně náročné dokonce i pro ty z nás, kteří netrpí oslabením imunity, bude dobré obranyschopnosti aktivně napomoci dalšími přírodními prostředky.

Nabízejí se jak vitamínové přípravky, tak i doplňky stravy z bylinek a jiných rostlin. I když jste o většině z nich jistě slyšeli, zopakujme si je i letos: nejlépe je vybrat si jeden či střídat dva, kombinace se příliš nedoporučují pro možné interakce.

Z rostlin nám pomůže v předchozím čísle zmiňovaný česnek coby silné přírodní antibiotikum, blahodárný vliv na naše střeva má šťáva z listů aloe vera. Známým prostředkem na všeobecné posílení imunity je třapatka nachová neboli echinacea, méně známé, leč neméně účinné jsou výtažky z cizokrajných hub Shiitake, Reishi a Maitake.

Speciální zbraní při prevenci, ale i při léčbě akutních infekcí, je bioinformační bylinný přípravek Vironal, který harmonizuje pro imunitu klíčovou dráhu tlustého střeva a plic. Tzv. alkyglycerol, což je vlastně olej ze žraločích jater, je velmi prospěšný při oslabení imunity, astmatu a alergii.

Nezapomínejme na vitamíny a minerály

Prvním z vitamínů, který náš imunitní systém pro svou funkci potřebuje, je samozřejmě vitamín C, jenž působí i jako prevence nachlazení. V lékárně se ptejte nejlépe po vitamínovém doplňku s postupným uvolňováním (tzv. retardovaný vitamín C). Nadbytek tohoto vitamínu totiž vyloučíme v moči, takže nemá cenu brát jednorázově vysoké dávky.

Dalšími důležitými prvky pro posílení imunity jsou vitamíny A, E a skupina B, selen a zinek. Obzvlášť pozitivní účinky na obranyschopnost organizmu má koloidní stříbro, o kterém jsme psali v jednom z minulých čísel.

Dobrá rada na závěr

V tomto bodě se všichni lékaři i odborníci na zdravý životní styl shodují a opakují se tak moc, až je to téměř nepříjemné. Jde-li ovšem o naši obranyschopnost vůči infekcím – ať už proti obyčejné "české" chřipce či závažnějším chorobám – měli bychom tyto rady vzít vážně a zkusit na svém životním stylu zapracovat.

Našemu imunitnímu systému škodí kouření, přemíra alkoholu a stresu a naopak nedostatek spánku a pohybu či aktivního odpočinku. Pokud tedy ve vašem denním programu není vše úplně ideální, pokuste se na něm vylepšit, co se dá. Vezměte život do vlastních rukou a pořádně se vyzbrojte do boje proti podzimním chmurám a neduhům. Rozhodně to stojí za to!