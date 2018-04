OBRAZEM: Tipy, v čem vaše děti mohou usednout do školních lavic

Uznáváme, že je jednoduché oblékat malou princeznu do růžové, do šatiček s volánky nebo s vyšitými medvídky, kluka zas do džínů či tmavých kalhot a do trik s potiskem mašinky. Jenže dnešní děti už se v módě vyznají mnohem lépe než kdysi dávno my a chtějí se oblékat podobně jako dospělí.

Obchody jim vycházejí vstříc, a tak v jejich nabídce najdete šmrncovní trenčkoty, kožené bundy, ležérní trika, tuniky, úzké či naopak skejťácké džíny nebo košile. Inspiraci, v čem poslat děti nejen do lavic, hledejte ve fotogalerii.