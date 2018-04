OBRAZEM: Nejkrásnější poslankyně pózovaly jako modelky. Přidal se i bílý páv

Vítězka ankety Jana Kaslová spolu s druhou Kateřinou Klasnovou a třetí Květou Končickou způsobily ve Valdštejnské zahradě, která je sídlem Senátu Parlamentu ČR, značný rozruch. Trio krásných blondýnek nemohlo zůstat nepovšimnuto - fotil je nejen redakční fotograf, ale také turisté a další návštěvníci zahrady.

Miss Parlament si vyzkoušely netradiční focení.

Iška Fišárková je neoblékla jako každá jiná stylistka, ale zvolila pro ně inspirativní modely ze své poslední kolekce.

Největší radost měl fotograf z Květy Končické, byla totiž svolná téměř ke všem jeho nápadům a focení si užívala. Zůstala s námi ze všech nejdéle, zkusila se dokonce zvěčnit i s bílým pávem, který se v zahradě procházel. Zástupkyně komunistů je velmi drobná, a tak jí návrhářka Iška Fišárková musela model v nejmenší velikosti ještě vzadu zabírat.





Jana Kaslová, na rozdíl od Končické, měla nejvíc naspěch. Kolegyně z tištěné Ony s ní totiž připravovaly módní editorial (fotografie a rozhovor s Janou Kaslovou najdete v příštím čísle ONA DNES, které vychází ve středu 7.7.). Ukázalo se, že nastávající maminka a poslankyně za TOP 09 je neskutečně fotogenická.

Módní redaktorka Ony ji hned na začátku oblékla do sytě růžových elastických mateřských šatů, což okomentovala Kateřina Klasnová: "Do čeho ji to navlékli? To bych si nevzala, růžovou úplně nesnáším.





Tvář Věcí veřejných si nebrala servítky ani nadále, když o modelu, který jí návrhářka Fišárková podávala, prohlásila: "To je nějaká deka? Kdo tohle proboha vyrábí?" Tohle faux pas si ale na konci vyžehlila, když Fišárkové pomohla odnést tašky s modely až k autu.

V průběhu focení jsme ještě všem třem poslankyním položili několik stejných otázek:

Jaká je moje nejsilnější ženská zbraň?

J. Kaslová: Nejsem si jistá. Pokud nějakou mám, musí to posoudit ostatní. Kdybych o ní věděla, možná bych se ji naučila používat.

K. Klasnová: Myslím, že jsem empatická a umím naslouchat. V politice to může být kultivační.

K. Končická: Řekla bych, že mám smysl pro humor. Jinak si myslím, že nejsem úplně ošklivá, takže když se trochu namaluju, působím celkově na lidi příjemně.

Mají to krásné ženy v politice snazší?

J. Kaslová: Myslím si, že pokud se krása pojí s inteligencí, upřímností a milým chováním, má to pak každá taková osoba, tedy nejen žena, v životě snazší. Věřím, že pro politiku krása bez ostatních zmíněných vlastností nestačí.

K. Klasnová: Zeptejte se mě za nějakou dobu, zatím jsem v politice příliš krátce. Vzhled je jistě důležitý v každé profesi. Je fajn, když je člověk upravený. Nemyslím si ale, že by žena v zaměstnání měla aspirovat na post modelky či miss.

K. Končická: To teprve uvidím. Toto nemohu posuzovat, protože jsem byla zvolená, aniž by někdo věděl, jak vypadám.





Co se vám na vašem vzhledu líbí a co naopak?

J. Kaslová: V tuto chvíli je těžké na tuto otázku odpovědět, protože jsem v jiném stavu... (úsměv)

K. Klasnová: Vzhledem k tomu, že se nehodlám živit modelingem, tyto věci tolik neřeším. Hlavní je, že je přítel spokojený. Mám předsevzetí, že budu víc cvičit, a to ne tak kvůli kráse, ale kvůli kondici.

K. Končická: Sama sobě se líbím celá.

Za co jste na sebe pyšná a co byste naopak změnila?

J. Kaslová: Pokud myslíte povahové vlastnosti, snad jsem možná vděčná za cílevědomost. Naopak někdy mě trápí jistý druh netrpělivosti.

K. Klasnová: Pyšná jsem na to, že Věci veřejné získaly takovou důvěru. Lituju toho, že politika bere čas - na rodinu, přátele. Maminka mi někdy říká, že mě zná pomalu více z novin a televize.

K. Končická: Teď jsem nejvíc pyšná na to, že jsem udělala státnice a získala titul inženýrka. Prý jsem hodně upovídaná a někdy povídám, i když nemám.





Přijala byste charitativní nabídku spojenou s focením pro pánský magazín typu Playboy?

J. Kaslová: Myslím si, že spolupráce s tímto časopisem nenabízí druh focení, který jsem ochotna podstoupit, z tohoto důvodu bych byla nucena nabídku odmítnout. Pokud by však šlo o nevinné focení módy, focení při charitativní činnosti a podobně, spolupráci bych se za jistých okolností nebránila.

K. Klasnová: Nikdy jsem nad tím neuvažovala a neuvažuji o tom ani do budoucna.

K. Končická: Asi ne.