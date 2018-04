Čtenářský recept: Obrácený polentový koláč s pomerančovým karamelem

Doba přípravy: 2 hodiny

Množství: 6 porcí



5 pomerančů

225 g měkkého másla + na vymazání formy

50 g hladké mouky + na vysypání formy

375 g cukru krupice

3 velká vejce

175 g mletých mandlí

125 g polenty - kukuřičná mouka

1/2 lžičky prášku do pečiva

špetka mořské soli.

1. Troubu předehřejeme na 180 °C, horkovzdušnou na 160 °C.



2. Ze 3 pomerančů ostrouháme pomerančovou kůru a necháme ji stranou. Z ostrouhaných pomerančů odkrojíme spodní a svrchní část a opatrně malým nožem seřízneme bílou část kůry. Pomeranče napříč nakrájíme na centimetrové plátky. Ze zbylých pomerančů vymačkáme šťávu a dáme ji stranou.



3. Dortovou otevírací formu o průměru 22 cm vymažeme máslem, vysypeme moukou a na dno pokládáme plátky pomeranče tak, aby se vzájemně nedotýkaly.



4. Máslo vyšleháme společně s 275 g cukru do pěny. Do hmoty postupně pridáváme vejce, pomerančovou kůru, lžíci pomerančové šťávy, mandle, oba druhy mouky, prášek do pečiva a špetku soli.



5. Směs opatrně přesuneme do formy na pomerančové plátky a uhladíme.



6. Vložíme do trouby a pečeme 1 hodinu a 20 minut.

7. Zbytek cukru vložíme do kastrůlku a přilijeme jen tolik vody, aby pokryla cukr. Na středním plameni přivedeme k varu a za občasného promíchání svaříme na hustý sirup. Jakmile začne zlátnout, ztlumíme plamen a vaříme dokud nevznikne hustý karamel.



8. Kastrůlek dáme z ohně a z bezpečné vzdálenosti do karamelu postupně přidáme zbylou pomerančovou šťávu. Nejprve to bude prskat, pak bublat a posléze se vše zmírní. Vratíme kastrůlek na plamen a vaříme dokud nevznikne hustý báječný pomerančový karamel bez cucků. Poté sejmeme z ohně.



9. Upečený koláč necháme několik minut stát ve formě, poté ho vyjmeme a přesuneme na servírovací talíř. Vychladlý koláč přelijeme teplým karamelem.



10. Podáváme s kopečkem šlehačky a posypané trochou pomerančové kůry.

Tip:

Koláč je možné pripravit také s fíky, jablky nebo rudými pomeranči.