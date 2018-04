Obočí ovlivňuje váš vzhled. Rozhoduje tvar, zaoblení i barva

O obočí přemýšlejte jako o rámu obrazu - dokáže přidat i ubrat roky, zjemnit tvář i jí dát neslušivý, zachmuřený výraz. Správně tvarované obočí umí opticky vyvážit příliš široké lícní kosti i zjemnit moc protáhlý obličej.

Doba, kdy se nosilo pouze tenoučké obočí či jen nakreslená linka, je naštěstí pryč. Za poslední roky se více prosazuje hustější a mohutnější obočí. I to však má své meze. Najděte si zlatou střední cestu a té se držte.

Co se týče správného tvaru, raději nekopírujte slavné krásky. Co funguje u Megan Foxové či Julie Robertsové, nemusí nutně znamenat nejideálnější řešení pro vás. Pokud si nejste zcela jisti, jaký tvar a délku má vaše obočí mít, obraťte se na zkušené profesionály. Lépe uděláte, když se poradíte s vizážistkou než s kosmetičkou. Expertky na líčení mají proporce obličeje více v oku a poradí si se správným tvarem i barvou mnohem lépe.

Kulatému obličeji sluší ostrý úhel

Obecně se dá říct, že kulatému obličeji sluší středně až více husté obočí s ostřejším úhlem klenutí. Tvářím srdcového tvaru svědčí rovnější tvar a oválným výraznější oblouk. Každá tvář je však jedinečná a vyžaduje něco jiného. U obočí platí dvojnásobně, že dokonalost se skrývá v těch nejmenších detailech.



U každého obočí platí jedno společné pravidlo – nesnažte se vytrhávat vše. Jakmile to přeženete, dostane váš obličej dosti nelichotivý výraz, který vám vydrží v tom lepším případě několik dní až týdnů, v tom horším se již nikdy nevrátí do původní podoby. Nechcete-li, aby se vaše okolí v duchu neustálo ptalo, co je na vás divného, postupujte při úpravě a vytrhávání přebytečných chloupků opatrně. Na horní kraj obočí raději nesahejte vůbec či jen ve výjimečných případech.

Jednoduchým trikem s tužkou získáte jasnou představu o tom, kde má vaše obočí začínat a končit. Tužku nejdříve přiložte v nosu kolmo vzhůru. Chloupky, které přesahují hranici směrem k druhému obočí, vytrhejte. Délku obočí zjistíte, když tužku přiložíte k hraně nosu a její konec nasměrujete k vnějšímu koutku oka.



Oči daleko nebo blízko u sebe? Obočí to spraví

Prostor mezi pravým a levým obočím také dobře slouží ke korekcím tváře. Máte-li oči blízko vedle sebe, obočí začínající lehce za linií vnitřního koutku oka je opticky oddálí a naopak. Oči daleko od sebe na první pohled přiblíží obočí blíže u sebe. To platí také pro dlouhý obličej, který se obočím posazeným blízko u sebe lehce krátí.



Jednotlivé chloupky nejlépe vytrhávejte pinzetou, s ní máte dokonalou kontrolu i nad těmi nejtenčími vlásky. Vytrhávání ale může pěkně bolet, zmírnit nepříjemné pocity můžete tím, že si s úpravou počkáte až na chvíle po horké lázni ve vaně či po vyhřáté sprše. Teplem se póry otevřenou a snadněji se uvolní i chloupky.

Neposedné obočí můžete také v určitých partiích holit žiletkou. Tato metoda si však žádá zkušenou, pevnou ruku a dobré oko. To samé platí i pro vosk. Efekt vydrží o poznání déle než holení, ale chloupky musí být zároveň delší. Na drobné úpravy není tato metoda ideální. I zde snadno vytrhnete víc, než je potřeba.

Významnou roli hraje také správná barva obočí. Blondýna s černými oblouky nad očima působí příliš tvrdě. U brunetky s blond obočím si zase budete myslet, že žádné nemá. Odstín by měl odpovídat barvě vlasů, aby celkový vzhled vyzněl přirozeně. Nosíte-li havraní kadeře, zkuste obočí zbarvit o dva tóny světlejší než vlasy. Pro platinové blondýnky se zase hodí obočí o dva tóny tmavší.

Čím líčit? "Používejte tužky na obočí, jsou matné a tvrdší, proto se nerozmazávají," říká vizážistka Lucie Janoušková. "Dobré jsou i tzv. obočenky – kompaktní, matné stíny, které se nanášejí štětečkem. Lépe se s nimi pracuje a výsledek vypadá přirozeněji." Za finální fixaci doporučuje průhledné vosky či řasenky na obočí.

Máte-li ideální tvar obočí i barvu, pak stačí jen zafixovat výsledek. Obočí malým hřebínkem či řasenkou na obočí učešte směrem vzhůru, tím získá váš pohled na mladistvosti a svěžesti.