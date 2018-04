Obloha o Vánocích: shluk planet i kometa

Podle astronoma Štefánikovy hvězdárny Pavla Suchana uvidí letos lidé na jižní polokouli novou jasnou kometu, která byla objevena teprve v listopadu. Viditelná by měla být až do poloviny prosince, kdy zanikne v záři Slunce. Ve třetím týdnu nového roku - zhruba 21. ledna by měla být pozorovatelná dalekohledy i v severních zeměpisných šířkách.