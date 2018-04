Obličejová gymnastika slibuje omlazení pleti. Naučte se základní cviky

Zacvičte si podle návodu Pro čelo bez vrásek Cvičení čelního svalu můžeme provádět bez pomoci prstů a s pomocí prstů: Bez pomoci prstů: opakovaným zdvihem obočí a spuštěním obočí stimulujeme čelní sval



S pomocí prstů: přiložíme prsty obou rukou proti sobě na celou plochu čela, prsteníčkem na obočí a proti lehkému odporu prstů opět opakovaně zdviháme a spouštíme obočí

Proti vráskám kolem očí

Cvičení kruhového svalu očního je velmi efektivní pro odstranění vrásek u zevních koutků očí. Ukazováky obou rukou přiložíme lehce na vnější hranu očního oblouku směrem ke spánku a střídavě zavíráme a otevíráme oči. Ukazováky jsou zlehka taženy do středu směrem ke kořeni nosu, ale nesmí působit proti pohybu svalů.

Pro krásné plné rty

Cvičíme s kruhovým ústním svalem: Vytvarujeme ústa do kroužku, jako bychom vyslovovali písmenko O, napneme sval a uvolníme.



Oběma prostředníčky stlačíme vnější koutky úst, rty stiskneme k sobě a prsty roztahujeme lehce do stran.

Proti dvojité bradě

Prevence dvojité brady - cvičíme se svalem dvojbříškovým. Ruku sevřeme v pěst a otvíráme dolní čelist a jakoby ji tlačíme proti sevřené ruce.



Cvik pro zmírnění nebo odstranění druhé brady - cvičíme s horními svaly jazylky. Jazyk přitiskneme k hornímu patru v ústech a povolíme.

Více cviků najdete ve videu na začátku článku.