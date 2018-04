Oblékněte svého partnera. Letí mohutné svetry a vojenské kabáty

Pánská móda Chcete se inspirovat módními trendy? Zkuste si vybrat z pestré nabídky pánských svetrů a mikin na Modissimo.cz.

Mnoho mužů se důsledně brání jakékoli zmínce o stylu a módu považují za okrajovou záležitost, ani oni však neunikají pozornosti módních návrhářů. A navíc, stejně mnoha našim protějškům vybíráme oblečení my, ženy. Podívejte se tedy, co je zrovna v pánské módě in.

Vojenské kabáty

Inspirace vojenskými uniformami se tuto sezonu nedá přehlédnout, najdete ji v dámském a především pánském šatníku. Zelené khaki odstíny, písková béžová, námořnická modrá, dvouřadé zapínání a výrazné knoflíky tvoří pilíře zimní módní garderóby.

Módní návrháři se inspirovali oblečením vojáků z počátku minulého století. Jasné, čisté střihy a praktické detaily ocení nejen módní fanoušci, ale všichni muži.

Nový oblek

Pánský oblek a módní trendy? Na první pohled se může zdát, že tento základ pánského šatníku nikterak módě nepodléhá, opak je však pravdou.

Na scénu se vrací působivý styl viktoriánského období, elegantní ležérnost 30. let a především úzké střihy let šedesátých. Základní body tvoří úzké kalhoty, široká ramena a úzké klopy.

Ve vzorech letí úzký proužek a rybí kost tón v tónu. Vrací se ve velkém dvouřadové zapínání, nechybí ani varianta tří knoflíků a mezi aktuálními modely najdete také trojdílné komplety s vestou. Odvážnější muži ocení trend barevných motýlků a drobných ozdob na klopách.

Mohutné svetry

Lehké pulovery patří letos na dno skříně, trendy totiž diktují mohutné svetry a pokud možno s výraznými švédskými vzory.

Pohodlné, hřejivé, delší, přepásané i volné svetry se vrací do centra pozornosti ve velkém. Vypadají skvěle v kombinaci s džínami, mohutnou šálou a botami ke kotníkům. Ideální sportovní vzhled letošního podzimu.

Opulentní kožešiny

Především díky Karlu Lagerfeldovi a jeho zimní kolekci pro módní dům Chanel se kožešiny objevují prakticky v každé kolekci, od těch super luxusních po linie prodávané v obchodních řetězcích.

Nosí se pravé i dobře vypadající umělé, záleží čistě na vašich preferencích. Pravé kožešiny se objevují především ve formě lemování a podšívek, ovšem najdou se i výjimky. Pánský kabát s perziánu představuje absolutní vrchol současného luxusu.

Úzké kalhoty

Úzké nohavice kalhot nejsou ničím novým, střih se objevil v 50. letech. Elvis Presley tehdy šokoval v těsných džínách s vyšším pasem, tento střih kalhot převzali později i Beatles či Rolling Stones.

Ostatně tento střih kalhoty je dodnes tím nejoblíbenějším u členů rockových kapel, neodmyslitelně patří ke stylu emo a dokonce řada hip-hopových zpěváků přechází od objemných nohavic k úzkým.