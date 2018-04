Oblékněte si krajkové spodní prádlo

Po revoluci v podobě push-up podprsenek přichází v oblasti spodního prádla nový trend v podobě lehkosti. "Po dlouhé době se spodní prádlo odlehčilo. Nosí se podprsenky z jemné krajky nebo elastických materiálů a hlavně - bez kostic," říká módní návrhářka Beata Rajská.

Mezi ženami vede prádlo v klasické bílé nebo černé barvě. Pokud ani tuto intimní oblast nechtějí zanedbat a být in, měly by vyzkoušet i jiné barvy. "Trendy se řídí podle toho, s čím přijdou největší světové značky. Velice módní jsou pudrové odstíny, a kromě černé a bílé také červená a šampaň," dodává Beata Rajská.

Spolu s "push-upkami" se velice rozšířily kalhotky zvané tanga. "Stále se nosí, ale zase se začínají vracet takzvané francouzské kalhotky," vysvětluje Rajská. Neznamená to ale, že by tanga nebyly in. "Stále se nosí. A protože se hodně nosily bokovky, tanga se přizpůsobily a jsou hodně nízké," dodává Rajská.

Prádlo patří k intimním záležitostem každé ženy, a tak záleží jen na ní, jaký styl, střih nebo barvu zvolí. "Důležité je, aby bylo lichotivé k její postavě a aby jí perfektně padlo a nerýsovalo se pod oděvem," upozorňuje Beata Rajská.

Pro nerozhodné přinášíme několik tipů na trendové spodní prádlo.

Dívčí půvab

Důmyslná kombinace sportovního střihu a krajky bude slušet dívčím postavám s menším obvodem hrudníku. Pohodlí zajistí střih bez kostic.



Nevinně svůdná

Bílá je u prádla sázkou na jistotu, navíc jemná krajka spolu s mašličkami působí nevinně i svůdně zároveň. Příslibem plnějšího poprsí je střih push-up.





Rafinovaná volba

Satén s krajkou tvoří nerozlučně smyslnou dvojku. Atypický střih podprsenky bude slušet i plnějším ňadrům.



Chytrá horákyně

Tanga se síťovanou sukénkou decentně skryjí případné nedostatky zadních partií. K nim postačí už jen jednoduchá hladká podprsenka.



Prostě romantika

Jde to i bez podprsenky. Krajkový top se saténovou vázačkou skvěle ladí s nohavičkovými krajkovými kalhotkami.