Oblékáme se podle laku na nehty, říkají blogerky

Po obrovském boomu módních blogů se vyrojily i deníčky o lacích na nehty. Že by vás nic takového ani nenapadlo hledat? Nás také ne a uvidíme, zda se "lakované" blogy uchytí podobně jako ty módní.

Autorky na nich popisují své zkušenosti s jednotlivými laky na nehty a své příspěvky obohacují fotografiemi nalakovaných nehtů. Můžete si díky tomu prohlédnout, jak daný lak vypadá přímo na nehtech, protože odstín v lahvičce se leckdy výslednému efektu moc nepodobá.

Proč zrovna laky a ne móda? Námi oslovené blogerky se shodují v jednom: nejsou dostatečné exhibicionistky na to, aby se fotily ve vlastních outfitech.

"K tomu je zapotřebí velká dávka odvahy a hlavně nadšení a talent pro danou věc. Přiznám se, že já pro módu nejsem tolik zapálená. Nemám ani vlohy pro vytváření těch správných kombinací oblečení. Sama však velmi ráda sleduji české blogy, na kterých se holky nebojí ukázat," říká dvaatřicetiletá Brňačka Soňa, která píše blog Sonidlo´s Nail Polishes.

"Hadry já ráda. A laky jsou pro mě spíš móda, módní doplněk než kosmetika. Ráda zkoumám, jak jim to sluší s oblečením. Myslím, že laky si vybraly mě, ne já je. Nebylo to žádné moje racionální rozhodnutí," zamýšlí se Anička z Nalakovaného blogu.

Sto až dvě stě laků je standard

Ještě štěstí, že taková lahvička s lakem na nehty nezabere tolik místa jako oblečení a doplňky. "Lakové" blogerky mají totiž ve své sbírce i stovky exemplářů.

"Spolu s různými podlaky a nadlaky mám asi sto sedmdesát laků," říká Veronika, která své zkušenosti s laky sdílí na blogu Nails Maniac. Na Soňu však nemá, ta jich vlastní na dvě stě padesát!

Všechny laky si většinou blogerky samy kupují nebo je díky svému zápalu pro věc dostávají od svých kamarádek či partnerů. "Kupuju a měním. Když si půjčíte lak, není to nic nehygienického. Dají se tedy pořád sdílet dál, což je výhoda," říká Anička.

Příspěvky uveřejňují třeba i dvakrát týdně, pokaždé popisují jiný lak. To si žádá neustálý přísun nových a nových barviček. A jaké jsou investice do takového koníčku?

"U mě je to asi tisícovka měsíčně," říká Soňa. Podobnou sumu utratí i Veronika, která se snaží, aby celkové měsíční výdaje na laky nepřesáhly dvanáct set. "Já jsem to raději nikdy nepočítala," tvrdí Anička.

Oslovené blogerky berou svůj koníček opravdu vážně. Kvůli recenzím si klidně koupí i lak, který se jim nelíbí. "Takové laky použiju jen jednou a potom je rozdávám kamarádkám nebo sestře," říká Veronika.

Rostoucí sbírku rozhodně nemají šanci spotřebovat. "Pokud člověk něco sbírá, nejde o to to efektivně spotřebovat do poslední kapky. U opravdu sběratelských kousků se navíc naopak snažím moc z nich nespotřebovávat. Víc než třikrát jsem lakovala jen hodně málo laků," vysvětluje Anička.

Na otázku, která firma má nejkvalitnější laky, podle milovnic laků neexistuje jednoznačná odpověď. "Každá značka má dobré a špatné kousky," tvrdí Anička.

"I já měním názor. Nejprve byly nejoblíbenější laky od OPI. Vyhovoval mi jejich široký a plochý štěteček, který pokryje větší plochu nehtu, a jejich kvalitní krémové laky. Po určité době jsem si velmi oblíbila Essie. Jejich štěteček není plochý, je kratší a lakuje se mi s ním momentálně nejlépe," dodává Soňa.

Z toho plyne, že ne vždy je drahý lak kvalitní. A právě díky takovým blogům se můžete dozvědět, jak vybraný lak drží nebo jak dobře se nanáší.

Lakovací mánie některé z blogerek tak pohltila, že se při výběru oblečení řídí podle laku. "U mě je lak na nehty prvořadý. Vybírám ho podle nálady a oblečení pak doladím podle laku," prozradila Veronika.

"K modrému laku modrý svetr? To nesnáším. Nosím tedy jen černé, bílé a šedé oblečení, k tomu se hodí na nehtech tak nějak všechno. Líbí se mi k nebarevnému oblečení nosit pár výrazných barevných doplňků: šálu, boty, nebo právě nehty," popisuje svůj styl Anička.

Spolehlivé tipy na krásné nehty od blogerek

Veronika

Je důležité starat se o nehtovou kůžičku, nestříhat ji, ale jen jemně zatlačit. Já používám olejíček, kvalitní podlak, případně zpevňovače. Pěkné nehty může mít každý, je jen potřeba je dobře vytvarovat pilníkem a lakem.

Anička

Můj tip na pěkné nehty? Nemít gelové. Vážně, kdy to už konečně vyjde z módy? Jsem militantní odpůrce umělých nehtů, pořád nedokážu pochopit, co je pěkného na kusech umělé hmoty trčících z prstů. Nedejbože s nějakou "uměleckou výzdobou".

Soňa

Tvar i kvalita nehtů jsou podobně jako u vlasů nebo pokožky dány geneticky. Dají se maximálně chránit, aby se ještě více nepoškozovaly. Nejlepší je používat na práce spojené s namáčením rukou gumové rukavice. Vhodné je i časté mazání krémem na ruce, pilování namísto stříhání.