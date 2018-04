Oblečení pro olympiádu. Prestižní záležitost, která se může zvrhnout

Ostatně nebude to nic nového. Přestože se v hodnocení módních expertů v minulých letech nikterak vysoko žádná výprava z České republiky neumístila, v posledních letech se alespoň o českých sportovcích a jejich šatníku pro největší sportovní svátek hovoří. Super barevné kruhy, následované tolik diskutovanými holínkami pro Londýn, nyní střídá motiv lípy.

Aktuální kolekce pro českou výpravu na olympiádu v Soči byla podle tvůrců inspirována první poštovní známkou, jejímž autorem není nikdo menší než secesní malíř Alfons Mucha. Zlato a zdobnost, typické prvky pro jeho tvorbu, se promítají i do kolekce zimních olympioniků. Zajímavě působí zlatá podšívka, která odkazuje nejen na secesní inspiraci, ale zároveň působí ambiciózně. Však zlato je tou největší motivací všech našich sportovců, kteří se na zimní hry připravují.

Majestátní lípa, nebo infantilní srdíčka?

Lipové listy však na první i druhý pohled vypadají jako infantilní motiv srdíček, což ve výsledném dojmu ubírá na serióznosti a vážnosti. Křivé zipy zase nevypadají promyšleně, ale spíše chaoticky. V tomto nejdražší kousky, tedy bundy (kolekce je již v prodeji v obchodech Alpine Pro), notně pokulhávají. Velký zájem si tvůrci i sportovci tentokrát slibují od pokrývky hlavy. Beranice s bambulí poukazuje na místo konání her, stejně jako tomu bylo na letních hrách v případě gumáků.

Funkčnost, nové technologie i žhavé módní trendy by se měly potkat ve vzájemné harmonii, ale ne vždy se to podaří. Navrhnout sportovní oblečení pro náročné podmínky olympijských her není rozhodně nic jednoduchého, ovšem zároveň jde o velmi prestižní záležitost, proto se spolupráce s některým ze zavedených tuzemských návrhářů přímo nabízí. Italskou výpravu obléká Giorgio Armani, Američani se ukážou ve stylové limitované edici oděvů od Ralpha Laurena.

I tepláky mohou mít šmrnc

Ostatně právě posledně jmenovaná kolekce dokonale ztělesňuje spojení módy, rukopisu autora a největšího sportovního svátku. Sportovní móda se pro plno návrhářů stala terčem zájmu nejen v období před olympiádou a daří se jim více než dobře. Důkazem mohou být speciální řady funkčního a zároveň stylového sportovního oblečení od Stelly McCartney, Jeremyho Scotta, Dolce&Gabbana či již zmiňovaných designérů Giorgie Armaniho a Ralpha Laurena. Tepláky, mikiny, lyžáky a bundy na zasněžené svahy nemusejí být ryze funkční, ale jsou stylové.

V zemi, kde se s velkou pompou pořádají tři týdny módy s několika desítkami přehlídek na programu, se přímo vkrádá na mysl otázka, proč se některý ze zavedených a známých tuzemských tvůrců neujme olympijské kolekce.

Možná si říkáte, proč je tolik důležité oblečení, když by všechny měly zajímat výsledky. Ale i oblečení a estetický dojem hrají nejen v případě olympiády důležitou roli.

Spojení módnosti, sportovní značky a funkčnosti není díky nejnovějším materiálům nemožné, naopak představuje výzvu i celosvětový trend. Našim sportovcům by pak nemusel chybět šmrnc a nepřipomínali by školní výpravu před dvaceti lety.

Podívejte se, v čem vyrazí čeští sportovci na olympiádu v Soči: