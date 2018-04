V čem slavit Vánoce? Inspirujte se krásnými modelkami a zimními trendy

Spisovatelka Virginia Woolfová řekla: „Zdá se to být maličkostí, ale šaty mají mnohem důležitější úlohu, než nás jen udržet v teple. Mění náš pohled na svět a pohled světa na nás.“ Proto se na oblečení, ve kterém vyrážíte do společnosti, skutečně zaměřte. Není to tak těžké. Denní oděv snadno proměníte v super elegantní model na vánoční večírek. Nemusíte se stresovat ani přísnými pravidly, stačí vypadat elegantně a ne jako byste právě dorazila z hor.

Následujících devět stylingů a devět celebrit vám mohou být inspirací pro tento slavnostní čas. Vánoce tradičně doprovází barevná paleta založená na bílé, zlaté, stříbrné a červené. Jejich odstíny vypadají mimořádně efektně, a proto se jich držte i letos. Nemusíte hned měnit celý šatník, který se jistě zejména v zimě jen hemží černými kousky, zaměřte se na působivé doplňky.

Retro se zlatavým třpytem

Černé minišaty s hedvábnou podšívkou Blumarine, prodává Pařížská 17, 36 190 Kč; třpytivé zlaté lodičky Saint Laurent, prodává Net-a-Porter, 695 eur; černá kožená kabelka, Bottega Veneta, 27 030 Kč; zlatý náramek s černou kůží a křišťály, Swarovski, 3 500 Kč; černé punčocháče, Lindex, 299 Kč

Jednoduché černé šaty se zlatými aplikacemi se skvěle hodí nejen na vánoční večírky a oslavy. Pamatujte, že čím výraznější detaily, tím jednodušší by měl být střih oblečení. Jelikož módní trendy si libují v retro vzhledu, nic nezkazíte černými neprůhlednými punčocháči, na kterých o to více vyniknout zlaté Mary Jane střevíčky. S ostatními doplňky to nepřehánějte, ať vyniknou působivé detaily oblečení a bot.



24/7 v černé a bílé

Vyšívaný top z technického saténu s neoprénovými lemy, Fendi, info o ceně v butiku; černá pouzdrová sukně s koženými lemem Tom Ford, prodává Pařížská 18, 21 170 Kč; kontrastní černo-šedé lodičky s pásky, Jimmy Choo, info o ceně v butiku; černé kožené psaníčko s ornamenty, Georges Hobeika, 750 euro

Máte během týdne vánoční večírek? Nestresujte se oblečením. I klasická černá sukně může vypadat stylově. Záleží na celkovém sladění a použitých materiálech. Návrháři si velmi oblíbili funkční látky, které mixují s těmi tradičními. Zejména neoprén se těší velkému zájmu, využijte tento čas, dokud je tato látka vnímána jako cool a zajímavá. Třpytivé detaily dodávají tu správnou dávku slavnostní nálady, kterou můžete nosit během dne i na méně formální oslavy. I zde platí, že méně je více, proto zbytek oblečení včetně doplňků ponechejte klasicky elegantní.



Slavnostní červeň

Rudé šaty s krajkovými lemem Valentino, prodává Pařížská 17, 49 210 Kč; červené lodičky z lesklé kůže s mašlí, Salvatore Ferragamo, 10 950 Kč; vyšívané psaníčko Charlotte Olympia, prodává Net-a-porter, 1 075 eur; náušnice z červeného jaspisu Elsa Peretti, Tiffany, 7 250 Kč

Červená barva neodmyslitelně patří k Vánocům, tak proč ji nepoužít také ve slavnostní garderóbě. Investice do nadčasových rudých šatů se vám vyplatí, dají se nosit prakticky pořád bez ohledu na sezonu či aktuální módní trendy. Jelikož se jedná o velmi nápadnou součást dámského šatníku, nepřehánějte to s ostatními barvami a doplňky. Plně postačí sladěné boty, jeden působivý šperk a nápaditá kabelka.

Elegantní šeď

Tunikové šaty z pružné viskózy Etno, 27 720 Kč; šedé kotníčkové boty Sergio Rossi, oboje Pařížská 18, 23 460 Kč; psaníčko s křišťály Swarovski, Bulgari, 89 000 Kč; šedé náušnice Tribal, Dior, info o ceně v butiku

Šedá barva představuje ideální alternativu k černé. Nechcete-li splynout s davem a zároveň netoužíte být absolutním středem pozornosti, šedé šaty jsou ideální volbou. Ostatně i doplňky v matně šedé stojí za pozornost. Nemusíte se držet jen čistě jednobarevných modelů, kašmírový vzor vypadá v šedých odstínech velmi šik. Lehce etnický nádech v podobě tunikových šatů s nápadným potiskem dodá vašemu vzhledu tu správnou dávku nonšalance. Přes den je můžete nosit se strohým černým sakem a na večer je nechat vyniknout v celé jejich kráse.



Nadčasová klasika

Černé smokingové sako Altuzarra for Target, prodává Net-a-porter, 66 eur; černé kalhoty s vysokým pasem, Gucci, 14 050 Kč; kabelky vyšívaná křišťály, Dolce&Gabbana, 56 810 Kč; černé lodičky s korálkovou výšivkou, Georges Hobeika, 850 eur; stříbrný náhrdelník s přívěskem, Tiffany, 12 600 Kč

Černým sakem a kalhotami nikdy nic nezkazíte. Tato kombinace se dá nosit každý den do práce stejně jako do společnosti, pokud sáhnete po těch správných doplňcích. Z pracovní „uniformy“ dokážete během jediné minuty udělat velice šik společenský oděv, ve kterém můžete směle vyrazit prakticky kamkoliv. Na tento sváteční čas se hodí rafinované doplňky se stříbrným leskem. Plně postačí jeden nepřehlédnutelný doplněk, například psaníčko zdobené křišťály, stylový šperk a elegantní lodičky. Dokonalý výsledek zaručen.



Bílé Vánoce

Bílá košile se srdcovým výstřihem Vivienne Westwood, prodává DUSNI3, 9 490 Kč; bílá sukně v délce pod kolena, Burberry London, info o ceně v butiku; kabelka Sicily z vyšívaného sametu, Dolce&Gabbana, 85 970 Kč; transparentní brýlové obroučky Alain Mikli, prodává Žilka Optik Studio, 13 500 Kč; bílé lodičky, Georges Hobeika, 850 eur; červený lesk na rty Rouge Allure Gloss v odstínu Pirate, Chanel, 1 000 Kč

Jaké by to byly Vánoce bez bílé. Když vás omrzí černá a na rudou si zcela netroufáte, zkuste sáhnout po bílé od hlavy k patě. Jednak se jedná o jeden z největších trendů této zimy a pak vznesete do svého dne i oslav vánočních svátků osvěžující atmosféru. Skvěle uplatníte nápadnější doplňky i líčení (červené rty a bílé oblečení jdou výborně k sobě) a na své si přijdou i příznivci lehké extravagance, která ve sněhobílé variantě zapůsobí.



Osvěžující oranžová

Oranžové šaty ze strečového krepu Preen by Thornton Bregazzi, prodává Net-a-porter, 1 075 eur; psaníčko z umělé kožešiny, Shrimps, 229 eur; oranžové lodičky, Dior, info o ceně v butiku; prsten Diorette ze žlutého zlata s masivním ametystem, Dior, info o ceně v butiku

Oranžová barva tvoří zajímavý bod mezi zimními trendy, představuje pomyslný můstek mezi měsíci plnými šedi a jarem, které je zatím v nedohlednu. Vnáší příjemné osvěžení, a to i do společenské sezony. Pomerančové odstíny vypadají stejně dobře na klasicky střižených šatech jako na doplňcích z ryze zimních materiálů. Pro umocnění celkového dojmu nezapomeňte na hravé šperky.

Šik nad zlato

Plisovaná sukně ze zlatého lamé REDValentino, prodává Net-a-porter, 450 eur; černý kašmírový rolák, Gucci, 15 800 Kč; sametové mokasíny, Louis Vuitton, 24 900 Kč; náušnice z růžového zlata s diamanty, ALO, 43 250 Kč; černá kabelka Vivienne Westwood, prodává DUSNI3, 7 590 Kč

Vypadat elegantně nemusí nutně znamenat nosit pouze šaty a vysoké podpatky. I jednoduchý rolák lze proměnit v šik oděv vhodný na oslavy. Stačí si zvolit nápadnou sukni, kalhoty či sako. O oblibě metalických látek není pochyb, stačí se podívat do obchodů. Právě takové kousky vyniknout nejlépe s nenápadně šik kousky. Na méně formální akce ani nemusíte obouvat lodičky, pohodlné mokasíny nabízejí dobrou alternativu.



Nenápadný luxus

Béžové pončo s krajkovými lemem Ermanno Scervino, prodává Pařížská 18, 43 740 Kč; džíny s vysokým pasem Victoria Beckham Denim, prodává Net-a-porter, 275 eur; kotníčkové kozačky zdobené kožešinou, Hermés, info o ceně v butiku; kabelka z tmavě hnědé kůže, Georges Hobeika, 1 210 eur; parfém Extract of „La Panthére“, Cartier, 4 320 Kč

Ani na zcela neformální společenská setkání uprostřed zimy není nutné chodit v lyžařském oblečením a vypadat, že se právě chystáte zdolat sjezdovku. I v džínách a ponču lze vypadat elegantně a luxusně. Na setkání s přáteli během dne či víkendu ideální kombinace. Trik spočívá v pečlivém výběru materiálů (o dobře padnoucích střizích nemluvě) a nenápadných detailech, které utvářejí dokonalý dojem. Svou roli hraje i vytříbená vůně, která dokreslí celkový vzhled.

Hvězdy červeného koberce

Inspirací vám kromě designových kolekcí mohou být také slavné krásky na červeném koberci, které se oblékly do tradiční vánoční barevné palety. Ať již se jedná o nepřehlédnutelné rudé šaty v podání Karolíny Kurkové na předávání módních cen v Londýně, či velkou večerní toaletu z haute couture kolekce Ralph&Russo, kterou si na sebe oblékla Eva Herzigová, je se na co dívat a čím se inspirovat.



Nemusí se vždy nutně jednat o dlouhou róbu, na společenské události a setkání se hodí i efektní koktejlové šaty či letos tolik populární kombinézy.

Ať již se rozhodnete pro šaty či kalhoty, pamatujte, že vánoční svátky a s nimi spojené večírky, slavnostní večeře i obyčejná setkání s přáteli si zaslouží trochu více pozornosti. Právě oblečení o vás vypoví více než tisíce slov.

Staré přísloví moudře praví, že šaty dělají člověka. Či chcete-li radu od jedné z nejpovolanějších, pak si pamatujte citát Anny Wintourové, že nemůžete-li být lepší než vaše konkurence, jednoduše se lépe oblečte.