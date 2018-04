Oblečení pro nastávající maminky: pozor si dejte na materiál i tkaničky

čtenářky napsaly a radí Jana Sequensová: Všem nastávajícím maminkám přeji zdravé potomky

Jako relativně zkušená "letní" těhulka - v červenci očekávám narození našeho již třetího letního dítěte - bych se chtěla podělit o dva postřehy:

1. Letošní móda volných tunik přeje letním těhulkám jako nikdy - tuniky najdete téměř ve všech kamenných obchodech a výběrových second handech. Ačkoliv jsou určené pro netěhotné, břicho se do nich většinou pohodlně vejde. Obohatila jsem takto svůj za léta nastřádaný těhotenský šatník o několik pěkných kousků z Tatumu, Marks Spencer a Promodu.

2. V přehledu těhotenské módy by určitě neměl zůstat stranou tuzemský výrobce sportovní módy Litex. Kromě těhotenských leggins v nejrůznějších barvách a délkách nabízí také klasickou těhotenskou módu a slušivé těhotenské plavky. Musím říci, že jejich těhotenské kalhoty mi sedí dokonce lépe než kalhoty od takového přeborníka na těhotenskou módu jako je Tveret (mám dvoje, takže mohu porovnat). Zboží Litexu najdete na mnoha webových stránkách s těhotenskou módou, ale lepší je podívat se na katalog přímo na stranách výrobce www.litex.cz. Petra Hůlová: Třeba moje zkušenost pomůže i ostatním budoucím maminkám

Mám velmi pozitivní zkušenost s internetovým obchodem www.tehotne.cz, kde nabízejí cenově dostupnou módu pro těhotné, džíny, laclové kalhoty, ale i elegantní kalhoty a kostýmy. Samozřejmostí je velký výběr šatů, sukní, tunik, triček, nočních košilí, tepláků, svetrů, mikin... většinu využije i kojící maminka - zavinovací střih šatů a tunik. Bezproblémová byla i výměna za jinou velikost, v každé zásilce je malá pozornost. Michala: Přeji houfy čtenářek

Jsem právě těhotná a procházím různé internetové obchůdky a také jsem jeden pěkný objevila - www.mimishop.cz pro ty, co stále shánějí, mají tam mimo jiné nádherné svetry za velmi příznivé ceny.