Nové základy zimního šatníku. Doprovodí vás do práce i na party

Pouzdrová sukně

Než začnete zívat nudou - nemáme na mysli jen tak ledajakou. "Pouzdrovka" s výrazným vzorem patří mezi klíčové kousky sezony. Je dostatečně elegantní do kanceláře, ale zároveň dostatečně nepřehlédnutelná, aby vás pasovala na královnu večírkové sezony.



Nosí se nejčastějši ve slušivé délce těsně ke kolenům; střih je klasický, zato motivy netradiční. Hitem jsou geometrické prvky, digitální potisky, vzory inspirované moderním uměním i érou art deco a také novoromantické květiny na bílém nebo černém pozadí.

Stylový kožíšek

Možná po městě obvykle pobíháte v pohodlné bundě, ale pokud večer vyrážíte na událost slavnostního rázu, elegance by měla nad komfortem zvítězit. Ať už se chystáte do opery nebo do baru, klasicky střižený kabát vám rozhodně udělá lepší službu než vojenská parka.



Náš favorit je ale ještě o něco slavnostnější a působí zvlášť luxusně. Bez (raději umělého) kožíšku prostě letos nedáme ani ránu. Šmrncovní korunu nasadí každému outfitu, doslova pohádkově ovšem působí s maxisukní nebo plesovými šaty.

Výrazný náhrdelník

V anglicky mluvících zemích mu říkají "statement necklace", což by se dalo parafrázovat jako "náhrdelník, který zanechá dojem". Na vrcholu je už několik sezon a v každé je o kapku překvapivější a odvážnější. Jeho nejlepší vlastnost? I ze zcela obyčejného topu udělá neobyčejný.

V kurzu jsou stále květiny, ale i velké krystaly, luxusní verze punkových řetězů nebo nejrůznější geometrické tvary. Náhrdelník noste v kabelce jako tajnou zbraň, pro dokonalý efekt ho slaďte s barvou rtěnky, očních stínů nebo laku na nehty. Pak už stačí jen s úsměvem přijímat komplimenty.

Nadměrné psaníčko

Pryč jsou doby, kdy jsme potřebovaly jednu kabelku na den a jednu na večer. Rozdíly se stírají, psaníčka se zvětšují a není problém s nimi zvládnout náročný den v práci, všechny důležité schůzky a ještě večerní koktejl nebo návštěvu divadla. Vsaďte na multifunkční kousek, který se dá přehnout nebo doplnit řetízkem.



Kotníčkové boty

Málokterá investice se vyplatí tolik jako ta do neutrálních a nadčasových bot. Právě kvalitní kotníkové kozačky na podpatku by pak neměly chybět v botníku nikoho, kdo hledá kompromis mezi pohodlím a stylem. Maraton v nich možná neuběhnete, ale od počítače ke kuchyňce docupitáte. A večer zazáříte.