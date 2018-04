Léto umí potrápit. Zkuste trička, co pohlcují pot, nebo boty z konopí

Letní počasí dokáže pořádně potrápit. Obzvláště ve chvílích, kdy člověk chce vypadat chic. Většinou to dopadá tak, že se s vypětím všech sil doplazí do práce či na schůzku s přilepeným tričkem na zádech. Přitom stačí víc přemýšlet nad tím, jak se při vysokých teplotách obléci.

Naše přehřáté tělo totiž potřebuje především ochladit. Proto se do horkých dnů nejvíce hodí oblečení, které je vzdušné a chladivé. „Nejlepší je hedvábí, bavlna nebo len. Když zvolíte tělové prádlo, budete skvěle krytá a nic nebude prosvítat. Na umělé materiály zapomeňte,“ radí stylistka Petra Šestáková.

Příjemné jsou i kombinované materiály, jako například bavlna s polyesterem, které dobře odvádějí pot, aniž by ho v sobě zadržovaly. Také oblečení z bambusových vláken se skvěle dokáže vypořádat s nadměrným pocením. Bývá jemné, ale zároveň má antibakteriální vlastnosti. Navíc dokáže tělo zchladit.

Nanotechnologie pro větší pohodlí

Podobné vlastnosti jako bambus má i tencel. Je velmi pevný a odolný, dokáže však absorbovat až o polovinu více vody než bavlna a navíc ji vstřebává rovnoměrněji, takže se lépe odpařuje. Proto si ho také vybrala česká firma TreatWear jako základní materiál své kolekci tílek a triček. Vylepšila ho ještě příměsí chitosanu, který dokáže hydratovat pokožku a pomáhat její regeneraci.

„Dnes se díky nových technologiím dají ovlivnit vlastnosti materiálů. Používá se třeba i nanotechnologie, které dodává oblečení vlastnosti podobné funkčnímu prádlu,“ říká módní návrhářka Mirka Talavašková. Sázka na jistotu je podle ní přírodní materiál jako bavlna a len nebo jejich směsi.



Sama nosí v horku nejraději volné košile, sukně a kalhoty. „Nedávno jsem se vrátila ze Saudské Arábie, kde jsem chodila právě v košilových šatech z lehké polyesterové látky. Navzdory suché látce se dala vedra krásně zvládnout,“ říká designérka a dodává, že je vždy dobré brát v potaz i vlhkost vzduchu, která je v místě, ve které se aktuálně nacházíte.

Někdy mám na kratší cesty jen dvě stejné košile, abych se mohla převlékat a nikdo nic nepoznal,“ prozrazuje designérka trik, jak působit stále upraveně.

Také Petra Šestáková nedá dopustit na volný střih. „Já sama preferuji hedvábí a z nich ušité šaty, které jsou téměř průsvitné. Pocit, kdy mám na sobě minimum vrstvy materiálu mi dělá dobře,“ říká stylistka.

Jednou a dost

Vedle střihu bychom si měli dávat pozor také na výběr barev a vzorů. Na některých materiálech je sebemenší propocení velmi zřetelné. Jedná se především o lesklé materiály.

„Ideální jsou také světlé nebo hodně tmavé barvy a vzorované materiály. Případné skvrny od potu se úplně ztratí mezi námořnickými proužky nebo v záplavě kytek. Povinná výbava by měl být i deodorant do kabelky,“ radí Mirka Talavašková a dodává, že je důležité si oblečení často měnit. Jakmile se člověk zpotí, daný kousek by měl okamžitě putovat do špinavého prádla.

Zapomínat bychom neměli ani na vhodnou obuv. Zapovězeny jsou kotníčkové boty s uzavřenou špičkou, stejně jako pohorky či neprodyšné tenisky. Po celém dnu nošení by byly nohy pořádně zapařené. Pokud zrovna neslézáme vrcholky hor, není jediný důvod naše nohy mučit. Základem je totiž vzduch, aby mohly nohy dýchat.

Skvělé jsou sandály s pevnou podrážkou, která zajistí noze stabilitu a zároveň vzdušnost. Pro kratší nošení se hodí i pantofle či páskové boty. Vedle klasických neutrálních barev nešlápnete vedle ani s metalickými či pastelovými odstíny. Ty krásně vyniknou především na opálené kůži a upravených nohou.

Konopné tenisky

Hitem letošního léta jsou espadrilky, jednoduché boty z plátna a provazovité podrážky. Jsou pohodlné,chic a prodyšné. Dají se skvěle kombinovat jak se sportovním, tak i s elegantnějším outfitem. Podobně jako „plátěnky“, které jsou další nestárnoucí klasikou. Nezklamou ve městě, ani při procházce okolo rybníka.

Pozor ale na materiály. Kůži si vybírejte v případě uzavřených bot, jako jsou například baleríny či mokasíny. U otevřené obuvi se zase nemusíte bát ani syntetických materiálů. Zapomínat bychom neměli ani na ošetřování obuvi antibakteriálními přípravky.

„Lidé obecně podceňují impregnování obuvi, především u světlých odstínů. Přitom impregnace nejen, že minimalizuje pronikání vlhka do obuvi, ale také zvyšuje odolnost vůči nečistotám,“ upozorňuje Hana Marcaniková, brand manažerka firmy Baťa.



Jestliže si nedokážete představit léto bez tenisek, dejte přednost těm z přírodních materiálů. Například z konopí, které je pevné, prodyšné a zároveň i antiseptické. „Konopná látka je v mnohém lepší než bavlna. Konopí má až čtyřikrát větší výtěžnost vlákna na jednotku plochy a také se dá pěstovat v našich klimatických podmínkách,“ vyjádřil se Tomáš Rohal, zakladatel značky Bohempia pro magazín g.cz.