Oblečení budete nenávidět, tvrdí ředitelka školy stylistů. A má pravdu

Takzvaný moodboard (tedy něco jako módní koláž se specifickou náladou a zaměřením) jsme odevzdávaly až v neděli. Ale ještě celou sobotu jsme mohly ve stozích časopisů, které jsou v Backstage k dispozici, hledat a vystřihávat modely oblečení i doplňků, které vystihují styl vybrané celebrity a zároveň berou v potaz aktuální vzhled i místo, kde se hvězda nachází.

Jak už jsem se zmiňovala v předchozím díle, já jsem dostala za úkol zpracovat denní a večerní outfit pro modelku Mirandu Kerrovou. Osmadvacetiletá maminka malého Flynna je známá zejména díky značce Victoria´s Secret, pro niž předvádí a fotí.

Přiznávám, že jsem do té doby Mirandin styl (zejména ten na běžné denní nošení) příliš nakoukaný neměla, takže jsem si projela fotobanky. Ale pořád lepší, než vybírat oblečení pro Mariah Carey nebo Britney Spearsovou.

Zjistila jsem, že modelka preferuje úzké džíny či legíny a k tomu jednoduché tričko či top doplněný sáčkem.

Vedou nadčasové kousky než aktuální trendy modely, barvám také příliš neholduje, ovšem to neznamená, že její modely jsou nudné. Naopak. Tmavé úzké slimky s námořnickým tričkem doplní sexy červenými lodičkami na jehlovém podpatku a hned je šik.

Miranda Kerr sice žije v Kalifornii, ovšem v minulých dnech se přemístila pracovně do New Yorku, takže v outfitu nefiguruje lehké sáčko, ale trenčkot.

Vybrat večerní róbu mi připadalo jako brnkačka, ale když má člověk umanutou představu, co přesně pro ni hledá, pak to zaručeně nenachází. Nakonec jsem tiskla a vystřihla červenou róbu Versace, ke které jsem přidala zlaté doplňky. Aby té zlaté nebylo přespříliš, obula jsem ji do černých louboutinek pouze se zlatým detailem - špičkou.

Oblečení pro Mirandu Kerrovou: vlevo varianta oblečení na kávu s kamarádkou, vpravo velká večerní.

Praktickým testem našich schopností bylo vybrat ze štendrů s oblečením, které jsou v showroomu k dispozici, oblečení i doplňky pro focení produktové stránky na vylosované téma.

Jak už to tak bývá, všechna témata kolegyň se mi líbila mnohem víc než to moje: víkend na venkově. Je totiž trošku nejednoznačné. Můžete ho pojmout ve vintage, resp. viktoriánském stylu, v jezdeckém stylu nebo ho můžete ladit pomocí romantických rozevlátých tunik. Zlaté neonky nebo styling v nude odstínech.

Na výtvory ostatních kurzistek na Polyvore.com se můžete podívat na facebookové stránce Backstage ZDE.

Protože je nás v kurzu dvacet, rozdělily jsme se na skupiny. První hledala modely k focení, další pracovala na moodboardu a zbytek se "upíchl" k počítačům, kde pomocí speciální platformy Polyvore (zapálené amatérky i profesionálky ho určitě znají) tvořil produktovou stranu na naše vylosované téma. Na to jsme měly přesně hodinu.

Zákon schválnosti se projevil i tady. "Neeeee, mně to celý úplně zmizelo," ozvalo se deset minut před vypršením času zpoza monitoru Janino úpění. Jak nám bylo řečeno, byl to takový malý test toho, jak dokážeme graficky ztvárnit zadané téma a zároveň pracovat na čas. Bohužel, zadání bylo neúprosné, Jana tedy dostala jen dalších pár minut na to, aby stránku znovu zpracovala.

Odevzdávám svůj výtvor, který jsem nakonec ladila do vintage anglického stylu. Vyhledat fyzicky v showroomu odpovídající kousky, to bude lahůdka, pomyslela jsem si.

Téma "Víkend na venkově" vytvořené na platformě Polyvore.com.

Nakonec to šlo jak po drátku, a protože nás bylo ve skupině méně, stihly jsme si při tom s holkama konečně popovídat a probrat páté přes deváté, od módy až po vztahy.

Nakonec pro mě osobně bylo nejzvláštnější focení oblečení pro produktovou stranu. Běžný čtenář (spíše běžná čtenářka) módních časopisů si vlastně ani nemůže uvědomit, co takové focení obnáší. A já, protože pracuju na webu, jsem to do té doby taky neznala.

Nemůžete totiž třeba takový plandavý svetr jen tak na fotopozadí pohodit bez ladu a skladu. I jediný nešikovný záhyb může způsobit, že produkt pak na fotce bude působit neesteticky. Kožený pásek se zase kroutil přesně tak, jak jsem nechtěla, a sametové sako se krčilo. Takže jsem aranžovala a aranžovala a připadala jsem si jako ten nejneschopnější člověk na světě.

Hořím nedočkavostí, jak budou jednotlivé produkty na stránce zpracované v InDesignu (grafický program) vypadat. Teď zbývá jen těšit se na sobotu, kdy nás čeká poslední přednáška, a připravovat se na nedělní zkoušku. Po uplynulém víkendu, kdy jsem byla oblečením obložená víc než kdy jindy, začínám mít "hadrů" opravdu plné zuby. Plní se tak slova ředitelky Alenky, která nás na to upozorňovala už na začátku kurzu...