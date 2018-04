Papírové oblékání panenek se přeneslo na síť. Hraje si s celebritami

Slavné ženy v okouzlujících modelech z červeného koberce, které ale ve skutečnosti nikdy nespatřily světlo světa. Hra na to, jak si obléknout celebritu. To je podstata projektu Fantasy Dress Up, který funguje skrze Instagram a blog.

Jde vlastně o internetovou verzi populárních papírových skládanek, kdy si vystřihnete panenku a tu pak postupně oblékáte či svlékáte do šatiček, kalhot či kabátu. Internetová platforma však modelům světově proslulých návrhářů a luxusních značek přiřazuje obličeje slavných.

Na svědomí ji mají Richie Talboy a Lucas Lefler tvůrci virtuálního světa, ve kterém si mohou své oblíbené zpěvačky, herečky, modelky nebo třeba i političky oblékat jak se jim zlíbí. Bez ohledu na exkluzivní smlouvy slavných dam s firmami a módními značkami, bez ohledu na jejich skutečnou image.

Britney Spearsová

Odmítají, že by jejich magazín byl o tom, že dají určité celebrity naprosto ujetý model. Spíše zkoušejí, co by jim slušelo. Jejich „skládačky“ zohledňují osobnost celebrit, jejich minulost i to, jak působí na veřejnost.

Miley Cyrusová



Dita von Teese

K myšlence založit projekt je přivedla frustrace z toho, jak se hvězdy oblékají a touha hrát si s módními fotografiemi. Oba tvůrci si velmi dobře pamatují i papírové panenky. Však také ze stejného principu jejich projekt vychází. Pouze místo vystřihovánek použili kyberprostor.

Anne Hathawayová



„V našim věku touží každý po unikátním a neopakovatelném zážitku, který by mohl umísti na sociální sítě. Právě takový moment vytvářejí iluzi spojení. Proto se všichni tak snaží dokumentovat fantazii, aby si skrze ni vybudovali zdánlivou realitu,“ říkají autoři projektu Fantasy Dress Up v rozhovoru pro magazín VICE.

Kim Kardashianová



Poukazují na to, jak právě sociální sítě velmi mění pojetí módy. „Je vtipné, že Kim Kardashianová a její instagramový účet má na globální oblékání daleko větší vliv než kdejaký návrhář či magazín. Jak se sociální média vyvíjejí, jedinec má mnohem větší sílu ovlivňovat než celý tým kreativců,“ vyjádřil se Richie Talboy.

Rihanna



Právě konstrukce reality, kterou sociální média vytvářejí, přivedla autory módní platformy na myšlenku, že by imaginárnímu šatníku celebrit mohli dát i papírovou podobu. Chtějí svými humornými kreacemi reagovat na zobrazování módy. Hledat paralely mezi masovou kulturou a vysokou módou. První číslo už je na světě a lze si ho za 20 dolarů objednat, jak jinak než on-line.