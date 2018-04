Oblafněte Vánoce za sobotu

Pro nestíhače:

Ano, opravdu jde zvládnout přípravu Vánoc za jeden den, ovšem nesmíte domů zvát šťouravou tetičku ani čekat, že bude všechno tak, jak má být. Nevadí? V tom případě si zapněte pásy, pojedeme s kopce. A jděte si brzo lehnout, sobota bude náročná.

8:00

Vstaňte a u kávy a snídaně si sestavte seznam dárků. Budete taky potřebovat auto a větší obchodní dům. Téměř všechny dárky pořídíte v trojúhelníku knihkupectví, parfumerie, elektro. Máte-li děti nebo infantilní kamarádky, rozšiřte si trasu o hračkářství. Všechny dárky si nechte hned na místě zabalit a odneste do kufru auta.

12:00

Pak vyrazte do potravin a nakupte jídlo a pití na tři dny. Nezapomeňte na cukroví. Odneste tu nálož do auta a dejte si v nejbližší restauraci lehký oběd. Pak si namasírujte lýtka, pokračujeme v krasojízdě.

15:00

Po obědě jeďte domů a po cestě kupte kapra (nechte si ho od prodejce naporcovat), seberte tam pár šupin a pak jeďte pro stromek. Kupte malý, ať ho nemusíte dlouho zdobit a ať stojí i ve váze s vodou nebo s mokrým pískem. Když si vzpomenete i na jmelí, blíží se vaše Vánoce už skoro těm dlouho připravovaným.

17:00

Doma ukliďte nákup a složte někam dárky. Pak ukliďte i byt metodou „co oči nevidí, to srdce nebolí“, postavte strom, pověste jmelí a rozestavte pár svíček. Svíčky nemusí být vánoční, jen by to neměla být vosková třicítka z vašeho starého narozeninového dortu. Nicméně nejde o dokonalost, ale o přístup.

19:00

Posaďte se se skleničkou něčeho dobrého a poplácejte se po zádech. Pak si vyrobte ozdoby na stromeček z alobalu a kancelářských svorek a obvolejte příbuzné, že k nim na první a druhý svátek vánoční přijdete na oběd. Na zítra si v kuchyni připravte naše recepty. ZDE najdete celou štědrovečerní večeři, kterou připravíte za pouhou hodinu.

Hotovo, připraveno. Silvestr už bude podstatně jednodušší.