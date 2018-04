Objev: Šíření rakoviny lze zastavit

Odborníci při testech na geneticky upravených myších, jejichž těla produkovala více chemické látky zvané COX-2, zjistili, že právě u těchto hlodavců mnohem rychleji roste a také se šíří rakovina.

Studie, která byla otištěna v magazínu Proceedings of the National Academy of Sciences, uvádí, že léky potlačující COX-2, například aspirin, mohou sehrát významnou roli v boji s rakovinou prsu.

Podle vědeckého týmu je jedním z klíčových faktorů, jenž umožňuje růst nádoru, dostatečný přísun krve. Mnoho nádorů ke svému růstu může využít právě chemických procesů, které pobídnou tělo, aby si vytvořilo kolem nádoru síť krevních cév.

V případě chemických látek COX-2 a E2 (PGE2) mají už vědci podezření, že v tomto procesu sehrávají významnou roli. Pokud se tato teorie potvrdí i u lidí, mohou lékaři využít již dnes dostupných léků, které zvýší šance pacientů na úspěšnou léčbu.