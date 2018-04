Objednávka léků e-mailem naráží u doktora i v lékárně

Vyhláška by měla zabránit padělání receptů, ke kterému u nás často dochází. Pacienti by si také v ideálním případě mohli léky u svého doktora objednat telefonicky a šli by si pro ně až do lékárny.

Má to ale několik háčků. Aby lékaři mohli moderní vymoženost používat, potřebují si kvůli zabezpečení vyřídit takzvaný elektronický podpis. Ten má zatím v Česku jen asi sedmnáct tisíc lidí, zejména obchodníků.

"Pochybuji, že by do toho lékaři ve větší míře šli. Já určitě ne, vždyť ani nemám v ordinaci internet," míní například praktická lékařka Irena Kudrnovská z Prahy. A dodává, že by se bála elektronické recepty vydávat, protože podle ní hrozí zneužití ze strany počítačových pirátů.

Ani mnozí lékárníci zatím s novým systémem vůbec nepočítají. "Nechystáme se v žádném případě využívat elektronické recepty," říká vedoucí plzeňské lékárny Centrum Libuše Wolfová. Podle mluvčího České lékárnické komory Jana Horáčka je totiž celý záměr nedotažený.

"Nebude to fungovat jako ve světě, protože na to nejsou pojišťovny připravené. Stejně jim budeme muset recepty fakturovat v papírové podobě, takže se to pro nás ještě víc zkomplikuje," vysvětluje lékárník. Podle jeho slov tento systém zvýhodňuje lékárny v nemocnicích.

"Doktor napíše pacientovi recept a odešle ho do nemocniční lékárny. Pacient si tak nebude moct vybrat, v jaké lékárně si léky vyzvedne," upozorňuje Horáček. Vyhláška podle Horáčka navíc nedovoluje vyzvednout léky třeba příbuznými nemocného.