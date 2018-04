Obhajoba nakupování. Šest důvodů, proč vyrazit za slevami

Nakupování má hlavně pro nás ženy zvláštní kouzlo. Baví nás probírat se nekonečnými řadami kabátků, kalhot nebo halenek, zkoušet si nové módní kreace a hledat ten nejkrásnější úlovek za nejlepší cenu.

Brouzdání po obchodech nám dovede zvednout náladu, když nás vytočí šéf nebo manžel, a nákupem nové kabelky, botiček nebo třeba podprsenky se odměňujeme, když se nám něco povede. Naši muži sice nechápavě kroutí hlavou "vždyť máš těch hadrů plnou skříň", jen my ale víme, že nemáme co na sebe...

Proč nakupovat?

Nákupy jsou bezva, ať už s kamarádkou, nebo sólo. Pokud vám však ruce i nohy svazují zábrany nebo vrozená spořivost, pak se nechte inspirovat následujícími šesti argumenty:

1. Slevy

I ty největší škudlilky roztají, když se řekne slovo sleva. Jestliže jste doteď chodila do obchodu jen tehdy, když děti potřebovaly nové slipy nebo manžel ponožky, pak je načase udělat taky něco pro sebe. Váš rodinný rozpočet určitě nezruinuje nákup zlevněného svetříku, tím spíš, že poslední jste si koupila už před lety. Využívejte slev v obchodech, sledujte výhodné ceny na internetu a pokud váš oblíbený časopis přinese slevové kupony, šup s nimi do kabelky a hurá do nejbližšího obchodního centra.

2. Lepší nálada

Významným impulsem, který nás žene obíhat oblíbené butiky, je naše nálada. Někdy dobrá, kdy oplýváme rozmarem, máme spoustu času nebo jsme právě dostaly prémie. Jindy je to ale nálada špatná, kterou si potřebujeme spravit. Tomu naši partneři zřejmě nikdy neporozumí, protože je samotné brouzdání nákupními centry naopak dohání k zuřivosti. Zato my, naštvané nebo zklamané, pochodujeme po nákupních centrech a vyhlížíme úlovek. Takový kousek, a obzvlášť utkaný z jemné tkaniny do podoby krásného prádla, funguje dokonce líp než osvědčená čokoláda. Po tabulkách sladké lahůdky totiž přicházejí výčitky, zato po nákupu krajkových kalhotek ještě nikdo neztloustl.

4. Víc sebevědomí

Z hlediska lepší nálady je čokoláda značně neefektivní. Pár desítek minut blaha vystřídá den utrpení. Daleko výhodnější je proto dobrý kauf. Nový "hadřík" ženu potěší minimálně na několik dnů. Koupily jsme si přece to, v čem jsme se samy sobě ve zkušebních kabinkách líbily (případně nám výběr pochválily kamarádky i prodavačky). Už to samo o sobě nám ohromně zvedne sebevědomí. I psycholog by nás pochválil, že jen pasivně nečekáme, až se nám nálada zvedne sama. Oblíbený butik, kreditka a slevy jsou na pošramocenou duši tím ideálním nářadím a my můžeme být pyšné, že jsme se zvládly "přeladit" bez cizí pomoci.

5. Obnovený šatník

Když si vyberete a pořídíte jeden nový kousek, uděláte s ním víc parády, než se na první pohled zdá. Když ho šikovně zkombinujete s dalšími poklady ze své šatní skříně, získáte hned několik nových outfitů, takže vaše radost bude skoro taková, jako kdybyste si pořídila celý nový šatník.

6. Sdílená radost

Když se obchod podaří a vy - ideálně se slevou - pořídíte módní úlovek, hned máte téma pro hovory s mámou, sestrou, přítelkyněmi a kolegyněmi, čímž odvedete pozornost od potíží, které vám původně náladu zkazily. Dobrý kauf vám určitě pochválí i kamarádky (včetně těch na facebooku) a pokud máte štěstí, tak i partner. Je ale spíš pravděpodobné, že si ničeho nového nevšimne, nebo v horším případě bude mít zase poznámky o utrácení za blbosti. Což vám, plné endorfinů z nakupování, rozhodně náladu nezkazí...

Baví vás nakupování?