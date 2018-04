Na světě je poprvé v dějinách lidstva více obézních než podvyživených

Mezi nimi je pak 600 milionů lidí, kteří trpí obezitou.

Lékaři tvrdí, že obezita krátí život až o 15 let, přitom obézních v Česku přibývá - obézní je každý čtvrtý dospělý (v Americe každý třetí) a každý třetí má nadváhu.

„Obézních je v Česku 1,5 milionu dospělých a jejich počet prudce roste, v tom kopírujeme celosvětový trend,“ podotkl předseda České obezitologické společnosti docent Vojtěch Hainer. Obézní jsou přitom častěji nemocní a trpí častěji metabolickými komplikacemi a některými typy nádorů. Průměrné roční náklady na léčbu obézního pacienta dosahují podle Heinera 115 000 korun. (Obezita krátí život až o 15 let, vliv má genetika a životní styl.)

Naopak lepší zpráva je, že od roku 1990 klesl ve světě počet dětí, které nemají k dispozici dostatek potravin, o více než třetinu. Přesto v současnosti trpí růstovými problémy spojenými s nedostatkem živin stále 159 milionů dětí.

Organizace Save the Children na základě údajů o podvyživených dětech došla ve své zprávě, kterou představila v úterý v Berlíně, k závěru, že podvyživených lidí je na světě méně než 600 milionů - tedy méně než obézních jedinců.

Organizace spojených národů si loni vytkla za cíl skoncovat s podvýživou do roku 2030. Pokud to půjde dál jako dosud, cíl určitě nesplníme, uvedla organizace Save the Children.

Na problém obezity upozorňují i varovné spoty: