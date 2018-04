Obézní ženy mají menší šanci počít dítě

Předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák řekl, že stejnou zkušenost má i ze své ordinace. Tělo se brání těhotenství, pokud na ně není připraveno, extrémy ve váze budoucí matky jsou pro početí vždy rizikové.

"To je dlouho známý fakt, že ženy s nadváhou, a nemusí být ani příliš výrazná, mají častější nepravidelnosti menstruačního cyklu nebo cykly, kdy nedochází ke zrání vajíček, takže je pravda, že obezita je jeden z rizikových faktorů pro neplodnost," řekl. Někdy podle Dvořáka stačí, aby se váha ženy upravila do normálních hodnot, a cyklus se také upraví. "Žena pak otěhotní, aniž bychom ji nějak léčili," poznamenal. Příliš hubené ženy, ať už z důvodu mentální anorexie nebo velice aktivní sportovkyně, které nemají na sobě skoro ani gram tuku, často nemenstruují vůbec. Tím pádem ani neovulují a nemohou počít. Pokud žena trpí mentální anorexií, patří podle Dvořáka do péče psychiatra.

U žen výrazně hubených záleží na tom, co je jejich přáním do budoucna. Pokud nechtějí mít ohrožené kosti a zatím nechtějí děti, dá se to vyřešit například antikoncepčními pilulkami. "Když to jsou dámy, které chtějí otěhotnět, děláme jim většinou hormonální rozbor a snažíme se vyvolat ovulaci, paralelně s tím jim říkáme, že přibrat pár kilo by nebylo od věci," popsal lékař.

Ze servisu MeDitorial vyplývá, že ženy s nižší váhou nemusí být energeticky a výživově na těhotenství a následné kojení dostatečně připraveny. Ženy s vyšší hmotností sice mohou energeticky dítě zabezpečit, ale během těhotenství se u nich mohou projevit komplikace související s rychlým nárůstem hmotnosti, jde například o přílišnou zátěž kloubů, dechové potíže či cukrovku.