Monstrózně obézní žena byla závislá na jídle. Málem kvůli tomu zemřela

Dottie je matkou dvou synů. Ten starší je bohužel postižený. Po mozkové obrně je upoutaný na lůžko a Dottie je z jeho zdravotního stavu v neustálém stresu. Donedávna ji dokázalo uklidnit pouze jídlo. Ale když začala mít vážné zdravotní potíže jako vysokou hladinu cholesterolu, cukrovku a extrémně vysoký tlak, lékaři jí dali jasně najevo, že musí zhubnout.

„Ze svého života si pamatuji jen jídlo, zase jídlo a to, jak do sebe nějaké jídlo cpu. Nikdy jsem nebyla schopná přestat jíst. Ale každá bolest byla mnohem menší, když jsem se najedla. Po jídle jsem se vždy cítila tak skvěle,“ postěžovala si Dottie, která se přejídala už jako malá holka, protože prý neměla dostatek lásky od svých rodičů a psychicky tím hodně trpěla. Smutek utápěla právě v jídle.

Nakonec se rozhodla, že se přihlásí do pořadu My 600lbs Life, kde jí doktoři od obezity pomohou. Důležité bylo zhubnout alespoň pár kilogramů, aby byla vůbec schopná bypass žaludku podstoupit.

Snažila se tedy dodržovat dietu, ale nepovedlo se jí to. Ačkoli jedla saláty, lila si do nich i celou láhev tučného dressingu a k tomu jedla smažené bramborové lupínky a zapíjela to colou. Za dva měsíce tedy shodila jen dvě kila. A protože se opět zhoršil zdravotní stav jejího postiženého syna, začala ze stresu jíst ve velkém nezdravá jídla, takže přibrala dalších 15 kg.

Morbidně obézní Dottie Perkinsová se svým manželem na konzultaci před operací žaludku

Až pod odborným dohledem se jí podařilo zhubnout o 30 kg a mohla operaci podstoupit. Když si žena po operaci a rehabilitaci stoupla na váhu, ručička ukázala 235 kilogramů. A pokud bude dodržovat správný jídelníček a trochu se hýbat, měla by podle doktorů zhubnout mnohem více. „Strašně se mi ulevilo. Jsem šťastná, že šla váha dolů. Teď už to bude dobré,“ doplnila.