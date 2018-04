Hubený neznamená zdravý, míní morbidně obézní tanečnice

„Ráda bych zhubla, je to kvůli zdraví. Netoužím být opět hubená. Chci shodit, abych se v letadle vešla do sedadla, abych mohla mít děti. Ale jakmile zhubnu na váhu, s níž budu spokojená, což je kolem 113 kilo, přestanu s hubnutím. Myslím, že vypadám dobře a líbím se i mému příteli,“ řekla listu Daily Mail Whitney Thore, na kterou lidi na ulici často pokřikují, že je „tlustoprdka“.

Tanečnice nyní váží 171 kilo, i když se jí podaří zhubnout na vytoužených 113 kilo, při výšce 159 centimetrů bude její BMI 44,1, což je stále morbidní obezita.

„Podle mě je BMI kravina. Myslím, že způsob, jakým se díváme na zdraví, je zkreslený. Mám kamarádku, která je hubená, ale je prediabetička. Není zdravá. Když jde do McDonaldu, nikdo na ni nekřičí, jestli si uvědomuje, co cpe do svého těla, a ať běží domů a cvičí, jak to dělají, když tam jdu já. Hubený neznamená zdravý, stejně jako tlustý neznamená nezdravý. Jsem přesvědčená, že životní styl člověka nepoznáte podle toho, jak vypadá,“ prohlásila tanečnice.

Její problémy s váhou začaly na vysoké škole, když náhle přibrala skoro 100 kilo. Nejdřív to připisovala změně prostředí a životního stylu, ale později lékaři zjistili, že za to může syndrom polycystických ovárií, kterým Thore trpí.